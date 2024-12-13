Generador de Vídeos de Resultados de Aprendizaje para una Educación Atractiva

Crea rápidamente contenido educativo dinámico a partir de guiones utilizando nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo.

467/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación y tutorial de 45 segundos para educadores que demuestre un nuevo método de enseñanza. Este vídeo necesita un estilo visual moderno y dinámico con animaciones de texto en pantalla y una narración clara y concisa. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu plan de lección en un vídeo atractivo, incorporando subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Para estudiantes universitarios que buscan una guía de estudio completa, imagina un vídeo dinámico de 30 segundos que sintetice conceptos clave de vídeos de eLearning desafiantes. Este vídeo debe presentar una estética visualmente rica, incorporando metraje de archivo relevante y música de fondo animada, junto con explicaciones precisas y fáciles de entender. El soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen permite una rápida integración de visuales atractivos, y se pueden añadir subtítulos para mejorar la retención del contenido educativo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo informativo de 75 segundos que muestre los beneficios de un nuevo generador de vídeos de resultados de aprendizaje para desarrolladores de currículos y departamentos académicos. El vídeo requiere un estilo visual limpio y profesional con superposiciones de texto animado y una voz en off autoritaria pero atractiva, presentado en varios formatos de aspecto. Asegura flexibilidad para diferentes plataformas utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, junto con la generación de voz en off sin problemas para transmitir claramente el mensaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Resultados de Aprendizaje

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en vídeos dinámicos. Genera vídeos de eLearning atractivos con herramientas impulsadas por IA diseñadas para educadores.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. La función de texto a vídeo convierte instantáneamente tu guion en una base de vídeo, asegurando que tus resultados de aprendizaje se articulen claramente.
2
Step 2
Elige tus Avatares de IA
Mejora el compromiso seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tus resultados de aprendizaje, haciendo que tus vídeos educativos sean más dinámicos y relacionables para los estudiantes.
3
Step 3
Genera Voz en Off de IA
Añade automáticamente una narración clara y consistente utilizando la función de generación de voz en off. Esto mejora la comprensión para tus cursos en línea y vídeos de guías de estudio.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Refina tu vídeo con controles de branding (logotipo, colores) para alinearlo con la identidad de tu institución. Luego, exporta tu contenido educativo de alta calidad, listo para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso de Aprendizaje

.

Mejora el compromiso de los estudiantes y la retención de conocimiento en vídeos de formación y educativos con contenido impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos educativos atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos de IA diseñado para educadores y creadores de cursos, que les permite transformar rápidamente guiones en vídeos educativos de alta calidad con avatares de IA y voz en off de IA, perfectos para cursos en línea y planes de lecciones. Esta poderosa plataforma de texto a vídeo simplifica la creación de vídeos, ayudándote a producir contenido educativo atractivo de manera eficiente.

¿Qué hace de HeyGen un generador efectivo de vídeos de resultados de aprendizaje para estudiantes?

HeyGen mejora el compromiso de los estudiantes y la retención de memoria al proporcionar herramientas para crear vídeos de eLearning dinámicos que ilustran claramente conceptos académicos complejos. Sus capacidades, incluidos vídeos de IA y diversos plantillas y escenas, apoyan directamente resultados de aprendizaje específicos, convirtiéndolo en un valioso generador de vídeos de resultados de aprendizaje.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para formación y comunicaciones internas?

Absolutamente, HeyGen sirve como un generador de vídeos versátil, facilitando la producción de vídeos de formación y tutoriales, así como comunicaciones internas. Con plantillas listas para usar y una plataforma de texto a vídeo sencilla, HeyGen ofrece una solución económica para crear vídeos de IA profesionales sin necesidad de habilidades extensas de producción de vídeo.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para contenido educativo?

Sí, HeyGen ofrece opciones robustas de personalización y branding para asegurar que tu contenido educativo refleje la identidad de tu institución. Puedes integrar fácilmente tus logotipos, colores de marca y fondos de enseñanza para asegurar que todos tus vídeos educativos de IA mantengan una apariencia consistente y profesional en todos los cursos en línea y vídeos de guías de estudio.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo