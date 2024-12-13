Crea un vídeo educativo de 45 segundos diseñado para estudiantes universitarios que tienen dificultades con conceptos avanzados de física. El estilo visual debe ser limpio y moderno, utilizando gráficos animados para ilustrar ideas complejas, acompañado de una voz en off de IA calmada y alentadora. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar el material, haciendo que el módulo de aprendizaje sea más personal y atractivo.

