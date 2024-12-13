¡Descubre lo fácil que es convertirte en un "creador de cursos con IA" con HeyGen! Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a futuros educadores en línea, mostrando un estilo visual moderno y animado con una voz en off amigable y alentadora. Destaca cómo la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" transforma tus ideas en contenido atractivo de "Creación de Cursos" al instante.

Generar Vídeo