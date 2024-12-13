El Mejor Creador de Vídeos de Exploración de Aprendizaje para Educadores

Transforma tus lecciones en vídeos educativos cautivadores. Nuestro creador de vídeos con IA utiliza Texto a vídeo desde guion, haciendo la creación de vídeos sencilla para cualquier tema.

516/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas mostrando los beneficios de integrar vídeo en sus cursos en línea. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando las plantillas de vídeo personalizadas de HeyGen para agilizar la producción, con un avatar de IA expresivo guiando a los espectadores a través del contenido, haciendo accesibles temas complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo educativo animado de 2 minutos para educadores de K-12 introduciendo un concepto científico complejo, específicamente para plataformas de eLearning. El estilo visual del vídeo debe ser brillante y amigable para los niños, apoyado por una generación de voz en off cálida. Enfatiza que no se requieren habilidades de creación de vídeos, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y refuerzo de términos clave.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de exploración de aprendizaje de 1 minuto y 30 segundos para desarrolladores de software, demostrando una nueva integración de API. El estilo visual debe ser elegante e instructivo, haciendo uso de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para grabaciones de pantalla relevantes y gráficos técnicos. Esta creación de texto a vídeo con IA debe explicar el proceso con precisión, optimizada para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar una presentación de calidad 4k.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Exploración de Aprendizaje

Crea sin esfuerzo vídeos de exploración de aprendizaje atractivos en minutos con la IA de HeyGen, transformando tus ideas en vídeos educativos animados sin necesidad de habilidades de creación de vídeos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de texto. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá tu contenido en una historia visual, sirviendo como base para un vídeo educativo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu contenido de exploración de aprendizaje. Estos presentadores virtuales añaden un toque humano a tus vídeos educativos animados.
3
Step 3
Añade Voz de IA y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad para tu audiencia. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para una narración de sonido natural, dando vida a tu contenido con voces de IA atractivas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de exploración de aprendizaje. Con HeyGen, puedes exportar tu creación en calidad 4K, asegurando una experiencia de visualización profesional y nítida para tus estudiantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anima Contenido Educativo

.

Transforma temas complejos como eventos históricos en vídeos educativos animados y atractivos, haciendo que la exploración de aprendizaje sea vívida y memorable para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos sin habilidades complejas?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos educativos con IA, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos atractivos con avatares y voces de IA. Su funcionalidad de texto a vídeo elimina la necesidad de habilidades avanzadas de edición de vídeo, haciendo que el contenido educativo profesional sea accesible para todos.

¿Qué tecnologías de IA utiliza HeyGen para generar vídeos educativos animados?

HeyGen aprovecha capacidades avanzadas de texto a vídeo con IA, junto con voces de IA realistas y avatares de IA personalizables, para crear vídeos educativos animados dinámicos. Este sofisticado generador de vídeos con IA simplifica la producción de vídeos de exploración de aprendizaje de alta calidad.

¿Puedo personalizar los visuales y el audio de mis vídeos educativos con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo personalizadas, personajes animados y controles de marca. También puedes generar subtítulos de IA precisos y elegir entre varias voces de IA para alinear perfectamente con el mensaje de tu vídeo de exploración de aprendizaje.

¿HeyGen soporta salida de alta calidad para vídeos explicativos y cursos en línea?

Sí, HeyGen está diseñado para producir vídeos educativos, incluyendo vídeos explicativos atractivos y contenido para cursos en línea, en alta definición, a menudo hasta calidad 4K. Esto asegura que tus materiales de eLearning se vean profesionales y ofrezcan una experiencia de aprendizaje clara e impactante.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo