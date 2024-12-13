Genera un vídeo educativo de 1 minuto con IA para equipos de L&D, mostrando una nueva política de cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser profesional, limpio y altamente informativo, con una voz en off de IA segura. Utiliza la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin problemas un guion detallado en un módulo de aprendizaje atractivo.

Generar Vídeo