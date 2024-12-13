Imagina un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y educadores, mostrando cómo un generador de contenido educativo de vanguardia simplifica la creación de cursos. El estilo visual debe ser profesional y atractivo, con grabaciones de pantalla dinámicas de la plataforma en acción, complementadas por una narración clara y autoritaria. Este vídeo debe enfatizar la función de HeyGen 'Texto a vídeo desde guion', demostrando cómo los materiales de formación complejos se pueden transformar rápidamente en lecciones en vídeo atractivas, ahorrando innumerables horas.

