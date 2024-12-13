Sí, HeyGen admite el cambio de tamaño de relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tu contenido educativo para tutoriales de manufactura esbelta esté optimizado para cualquier plataforma. Esta flexibilidad técnica permite una integración fluida en ecosistemas de formación existentes, desde sistemas internos de gestión de aprendizaje hasta redes sociales para iniciativas de eliminación de desperdicios.