Imagina un vídeo de formación en liderazgo de 45 segundos para líderes emergentes y nuevos gerentes, introduciendo conceptos fundamentales de liderazgo. Este vídeo requiere un estilo visual profesional pero atractivo, completo con gráficos animados claros y un audio de fondo animado. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos clave, sirviendo como una figura de mentor consistente y accesible a lo largo de estos cruciales vídeos de formación.

