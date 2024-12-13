Creador de Vídeos de Introducción al Liderazgo: Eleva a los Nuevos Líderes

Simplifica la integración de nuevos ejecutivos con vídeos atractivos creados sin esfuerzo utilizando avatares de AI.

Crea un convincente vídeo de introducción al liderazgo de 60 segundos diseñado para nuevas contrataciones ejecutivas, con un tono profesional e inspirador y una voz en off clara y autoritaria. Esta experiencia de introducción personalizada, aprovechando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off, presentará los valores clave de la empresa y las prioridades estratégicas iniciales, asegurando una fuerte primera impresión para los nuevos líderes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo de 45 segundos para todos los nuevos empleados, centrándose particularmente en la introducción al liderazgo, para sumergirlos rápidamente en la cultura de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser animado, moderno y atractivo, utilizando plantillas animadas y música de fondo para transmitir un ambiente acogedor. Las plantillas y escenas de HeyGen, combinadas con su capacidad de texto a vídeo desde guion, hacen que crear estos impactantes vídeos de introducción sea sencillo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos explicando una visión estratégica crítica o un logro reciente, dirigido tanto a nuevos como a actuales miembros del equipo para asegurar un mensaje coherente en toda la organización. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario y directo, con una entrega pulida. Mejora la accesibilidad y el compromiso utilizando subtítulos/captions de HeyGen y asegura una visualización óptima en todas las plataformas con el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para gerentes y líderes de equipo, guiándolos a través de los pasos iniciales de la introducción de empleados para sus informes directos. Este vídeo debe mantener un estilo visual y de audio amigable, instructivo y accesible, ofreciendo consejos prácticos y mejores prácticas. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar los visuales e incorpora avatares de AI para transmitir mensajes clave de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Introducción al Liderazgo

Eleva la introducción de tus nuevos líderes con vídeos atractivos impulsados por AI. Crea experiencias personalizadas que reflejen la visión y los valores de tu empresa.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o pega tu guion para generar automáticamente escenas. Esto te da un inicio rápido para construir tu vídeo de introducción al liderazgo.
2
Step 2
Personaliza con AI
Mejora tu vídeo eligiendo un avatar de AI para presentar tu contenido. Personaliza aún más tu mensaje con voces en off de AI, asegurando una entrega consistente y atractiva para tus nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Pulido
Integra la marca de tu empresa añadiendo logotipos, colores personalizados y música de fondo. Genera subtítulos/captions automáticos para asegurar accesibilidad y un acabado profesional para tu contenido de introducción de empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos de Introducción
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos y relaciones de aspecto. Tendrás vídeos de introducción de alta calidad listos para una distribución sin problemas a tus nuevos líderes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Introducción

.

Genera rápidamente vídeos de introducción al liderazgo impactantes utilizando AI, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen revolucionar nuestros vídeos de introducción al liderazgo?

HeyGen utiliza generación avanzada de vídeos con AI para crear experiencias de introducción en vídeo atractivas y personalizadas para tus nuevos líderes. Nuestra plataforma permite una personalización completa con avatares de AI realistas, capacidades de texto a vídeo sin interrupciones y plantillas de vídeo dinámicas, asegurando que tu contenido de introducción al liderazgo sea tanto impactante como memorable.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de AI esencial para crear contenido de introducción?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de introducción de alta calidad convirtiendo guiones directamente en contenido de vídeo pulido utilizando sofisticadas voces en off de AI y generación automática de subtítulos. Este enfoque eficiente de texto a vídeo reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción, haciendo que tu proceso de introducción de empleados sea más escalable y consistente en toda la organización.

¿Puedo personalizar la marca de nuestros vídeos de introducción usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar perfectamente el logotipo de tu empresa, colores de marca específicos y elementos visuales únicos en cada vídeo de introducción. Esta capacidad asegura un mensaje coherente y una representación profesional de la marca en todas tus iniciativas de introducción de empleados y clientes.

¿Cómo apoya HeyGen la introducción en vídeo personalizada para equipos globales diversos?

HeyGen potencia la introducción en vídeo personalizada para equipos globales a través de robustas características de localización y voces en off de AI que soportan una multitud de idiomas. Puedes generar vídeos sin esfuerzo con matices culturales apropiados, asegurando que tu mensaje crítico resuene efectivamente y comprometa a cada nuevo empleado, independientemente de su ubicación geográfica.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo