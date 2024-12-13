Generador de Vídeos de Incorporación de Liderazgo: Involucra a Nuevos Líderes Rápidamente

Aumenta el compromiso de los nuevos líderes y agiliza el L&D creando vídeos de incorporación personalizados con potentes funciones de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de liderazgo, diseñado para nuevos ejecutivos, empleando un estilo visual cálido y profesional y una voz en off amigable y segura. Este vídeo debe presentar cálidamente la cultura de la empresa, destacando los valores clave y una breve bienvenida del CEO utilizando un avatar de AI para personalizar el mensaje. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un tono consistente y acogedor en todo momento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 60 segundos para gerentes y directores senior que se unan a la organización, enfocándose en la "visión de la empresa y valores fundamentales" y su papel en el Aprendizaje y Desarrollo de Liderazgo. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con música de fondo animada y narración clara. Crea este mensaje impactante directamente desde un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que toda la información vital se presente claramente con subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo introductorio conciso de 30 segundos dirigido a todos los nuevos miembros del equipo de liderazgo, destinado a agilizar las presentaciones de nuevos empleados presentando rápidamente a los jefes de departamento clave y sus funciones. Adopta un estilo visual limpio e informativo con una voz en off profesional. Aprovecha la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para establecer una apariencia de marca consistente, complementada con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar la estructura organizativa, crucial para vídeos de incorporación efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo corporativo de 50 segundos para ejecutivos de alto nivel en proceso de incorporación de empleados, proporcionando una visión general pulida de iniciativas estratégicas cruciales y asignación de recursos. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y profesional, con visuales de marca y una voz sofisticada. Asegúrate de que este vídeo pueda integrarse sin problemas en varias plataformas utilizando las funciones de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen, incorporando también gráficos y gráficos relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para personalizar los vídeos según nuestras necesidades específicas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Incorporación de Liderazgo

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y personalizados para nuevos líderes utilizando AI, asegurando una introducción fluida e impactante a tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla tu mensaje para los nuevos líderes. Aprovecha las capacidades de nuestra plataforma para generar "guiones generados por AI" impactantes, proporcionando el contenido fundamental para tu vídeo de incorporación de liderazgo.
2
Step 2
Elige Elementos Visuales
Selecciona entre una variedad de "avatares de AI" para personalizar tu vídeo y conectar con los nuevos líderes. Personaliza los vídeos incorporando la marca de tu empresa para una introducción pulida y profesional.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Accesibilidad
Mejora tu vídeo con "generación de voces en off" profesional, seleccionando entre una amplia gama de voces e idiomas, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante para todos los nuevos líderes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación utilizando "redimensionamiento de aspecto y exportaciones" para preparar tus vídeos de incorporación para cualquier plataforma. Tu vídeo completado está ahora listo para ser compartido, proporcionando una bienvenida sin fisuras para los nuevos líderes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Crea vídeos motivacionales poderosos para nuevos líderes para transmitir efectivamente la visión de la empresa, la cultura y mensajes de bienvenida inspiradores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los activos creativos para mis vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen te permite crear vídeos visualmente ricos e impactantes ofreciendo una variedad de plantillas de vídeo, avatares de AI y controles de marca robustos. Esto asegura que tus vídeos de incorporación de empleados reflejen la cultura de tu empresa con un aspecto y sensación profesional, haciendo que el proceso de compromiso de nuevos empleados sea verdaderamente memorable.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo animado?

HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeo AI para transformar texto a vídeo desde guion sin esfuerzo, produciendo contenido de vídeo animado atractivo. Puedes personalizar fácilmente los vídeos con escenas dinámicas, voces en off realistas e incluso generar guiones generados por AI para agilizar tu proceso creativo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos impactantes para la incorporación de liderazgo de manera rápida y eficiente?

Absolutamente. HeyGen es un potente generador de vídeos de incorporación de liderazgo que simplifica la creación de vídeos impactantes a través de una plataforma intuitiva. Con características como plantillas de vídeo y la capacidad de crear guiones rápidamente, puedes agilizar la introducción de nuevos líderes y comunicar efectivamente la visión y valores fundamentales de la empresa.

¿Cómo facilita HeyGen el proceso de creación de texto a vídeo utilizando AI avanzada?

HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo desde guion, permitiéndote dar vida a tus ideas con avatares de AI y voces en off de sonido natural. Nuestra plataforma permite un control preciso sobre los elementos visuales y auditivos, asegurando que los guiones generados por AI de alta calidad se traduzcan sin problemas en contenido de vídeo pulido con subtítulos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo