Genera un vídeo de 60 segundos con un mensaje de liderazgo donde un CEO comparte su visión para el próximo trimestre. Este vídeo, dirigido a todos los empleados y partes interesadas clave, debe adoptar un estilo visual profesional e inspirador con una locución segura y directa. Utiliza las funciones de texto a vídeo y generación de locuciones de HeyGen para crear un mensaje impactante que resuene con la audiencia, aprovechando al máximo la plataforma como un generador sofisticado de vídeos de mensajes de liderazgo.

