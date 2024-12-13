Creador de Vídeos de Comunicaciones de Liderazgo: Involucra a Tu Equipo

Crea fácilmente vídeos de liderazgo atractivos. Transforma tu visión en contenido convincente para el compromiso de los empleados utilizando texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo motivacional de liderazgo de 60 segundos diseñado para comunicaciones internas, con el objetivo de inspirar a todos los empleados y mejorar la moral del equipo. El vídeo debe tener un estilo visual animado y profesional, complementado por una voz en off inspiradora generada con la generación de voz de HeyGen, asegurando un mensaje claro y unificado que resuene profundamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para partes interesadas y nuevos empleados, articulando claramente la visión y estrategia de la empresa. Este vídeo debe adoptar una estética moderna y limpia con visuales tipo infografía y un tono autoritario, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva y mejorar la claridad para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora una actualización de liderazgo directa de 30 segundos para equipos remotos y distribuidos, enfocándose en el intercambio esencial de conocimientos para la comunicación asincrónica. El vídeo necesita un estilo visual amigable pero profesional y una entrega clara, con los subtítulos/captions de HeyGen asegurando la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores, independientemente de su entorno de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de construcción de cultura de 60 segundos destinado a todos los empleados de la empresa, utilizando vídeos narrativos para fomentar el compromiso del equipo. Emplea un estilo visual cálido y relatable con un flujo narrativo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje convincente y sincero que refuerce nuestros valores compartidos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Comunicaciones de Liderazgo

Crea fácilmente actualizaciones de liderazgo profesionales y atractivas, vídeos explicativos y comunicaciones internas que resuenen con tu equipo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Escribe Tu Guion
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales o simplemente pega tu guion para utilizar nuestra potente función de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Tu Presentador de AI
Mejora el impacto de tu vídeo seleccionando un avatar de AI para entregar tu mensaje con claridad y un toque humano.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegura la coherencia de marca añadiendo el logo de tu empresa y personalizando los colores utilizando los controles de marca intuitivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de liderazgo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para compartir sin esfuerzo a través de tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Recursos de Aprendizaje

.

Crea más cursos de desarrollo de liderazgo y contenido educativo para alcanzar y capacitar a empleados a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones de liderazgo dentro de una organización?

HeyGen empodera a los líderes para crear comunicaciones de liderazgo e internas convincentes utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza la comunicación en vídeo, ayudando a aumentar el compromiso de los empleados y asegurando que tu mensaje resuene efectivamente en todo tu equipo.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de AI intuitivo para líderes?

HeyGen es un creador de vídeos de AI intuitivo que simplifica la creación de vídeos con plantillas predefinidas y una interfaz fácil de usar. Los líderes pueden generar rápidamente vídeos profesionales utilizando avatares de AI y texto a vídeo, eliminando la necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen apoyar la coherencia de marca en vídeos explicativos para uso interno?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos explicativos. Esto asegura la coherencia de marca en todas las comunicaciones internas, mejorando tus vídeos narrativos con animaciones de texto dinámicas y una rica biblioteca de medios.

¿Cómo facilita HeyGen la comunicación asincrónica efectiva y los módulos de formación?

HeyGen permite una comunicación asincrónica efectiva al permitir la creación de módulos de formación bajo demanda y vídeos informativos con presentadores virtuales y grabación de pantalla. Los subtítulos y captions automatizados aseguran la accesibilidad, haciendo más fácil compartir conocimientos y fomentar el aprendizaje continuo.

