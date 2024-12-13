Creador de Vídeos de Anuncios de Liderazgo | AI para Noticias Ejecutivas
Entregue sus anuncios ejecutivos con avatares de AI personalizados, mejorando el compromiso y haciendo que sus comunicaciones internas sean memorables.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 1 minuto dirigido a toda la organización, explicando una nueva política de la empresa o un cambio estratégico importante. Emplea un enfoque visual dinámico y de marca, complementado por una voz clara y accesible, utilizando subtítulos para mejorar la comprensión de todos los espectadores, incluidos aquellos en entornos ruidosos o con discapacidades auditivas.
Produce un vídeo animado de liderazgo amigable de 45 segundos para dar la bienvenida a nuevos empleados o anunciar una reorganización departamental. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con animaciones atractivas y una música de fondo animada, mientras se utiliza la generación de voz en off para proporcionar una narración cálida e informativa que articule claramente la nueva estructura o mensaje de bienvenida.
Desarrolla un vídeo conciso de anuncio ejecutivo de 30 segundos para equipos remotos y ejecutivos ocupados, transmitiendo un mensaje urgente sobre un logro reciente o una actualización de política crítica. El vídeo requiere una presentación visual impactante con un fuerte branding de la empresa, rápidamente ensamblado utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para eficiencia, asegurando que la información clave se transmita de manera rápida y clara.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en Formación y Comunicaciones.
Mejora el compromiso con las comunicaciones internas y el contenido de formación entregando mensajes de liderazgo con vídeos impulsados por AI, mejorando la retención y comprensión.
Inspira y Compromete a Tu Equipo.
Entrega mensajes de liderazgo inspiradores y anuncios de la empresa con vídeos generados por AI, fomentando una cultura positiva y alineando a los empleados con la visión de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios ejecutivos?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de anuncios ejecutivos utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos AI. Puedes transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de AI realistas y generación de voz en off profesional, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos de anuncios de liderazgo para comunicaciones internas.
¿Puedo asegurar que la identidad de mi marca sea consistente en los mensajes de liderazgo generados por HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos y opciones de personalización, permitiéndote incorporar los elementos de branding de tu empresa. Utiliza plantillas profesionales y medios de nuestra biblioteca para mantener una apariencia consistente y de marca en todos tus mensajes de liderazgo.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos de liderazgo más accesibles a una audiencia diversa?
HeyGen mejora la accesibilidad proporcionando subtítulos automáticos y soporte multilingüe para tus vídeos. Esto asegura que tus vídeos animados de liderazgo y anuncios cruciales sean fácilmente comprendidos por una fuerza laboral global y diversa, mejorando el alcance y el compromiso.
¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen el impacto de los mensajes de vídeo corporativos?
Los avatares de AI realistas de HeyGen actúan como portavoces profesionales, dando vida a tus mensajes corporativos sin necesidad de actores o producciones complejas. Esta característica de generador de vídeos AI de vanguardia permite una narración visual consistente y de alta calidad, aumentando el compromiso para cualquier vídeo de anuncio.