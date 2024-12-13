Creador de Vídeos de Generación de Leads: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Genera vídeos de marketing y ventas de alta conversión utilizando nuestra función intuitiva de texto a vídeo desde guion para atraer y captar más leads.

Crea un vídeo de generación de leads de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es producir contenido profesional. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con diversos avatares de IA presentando propuestas de valor concisas con una voz en off de IA amigable y clara. Este vídeo destaca el poder de los avatares de IA de HeyGen para conectar instantáneamente con las audiencias.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y emprendedores ocupados, demostrando la transformación fluida de texto a vídeo. La estética debe ser moderna e instructiva, utilizando gráficos limpios en pantalla y una pista de música de fondo dinámica para enfatizar la eficiencia. Este prompt ilustra cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen simplifica la creación de vídeos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de vídeo de IA persuasivo de 60 segundos para gerentes de marca y agencias de publicidad, centrado en la coherencia del mensaje de marca a través de campañas. El estilo visual y de audio debe ser elegante, corporativo y altamente profesional, utilizando imágenes nítidas de la biblioteca de medios/soporte de stock y una voz en off segura. Enfatiza cómo las plantillas y escenas diversas de HeyGen aseguran la coherencia de la marca y el impacto visual.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo corto de 15 segundos atractivo, adaptado para especialistas en marketing en redes sociales y estrategas digitales, demostrando el rápido despliegue de contenido a través de plataformas. La ejecución visual debe ser rápida, visualmente diversa con cortes rápidos, y presentar fragmentos de sonido impactantes, adaptables para varios canales sociales. Muestra el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una publicación multiplataforma sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Generación de Leads

Crea fácilmente vídeos de generación de leads atractivos con IA. Atrae nuevos prospectos, muestra tu producto y aumenta las conversiones con contenido profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion para Vídeo Instantáneo
Comienza pegando tu texto en nuestro generador de texto a vídeo, que transforma rápidamente tu entrada en escenas de vídeo dinámicas, sentando las bases para tu contenido de generación de leads.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, añadiendo una cara profesional y atractiva a tu mensaje de generación de leads.
3
Step 3
Aplica la Identidad Visual de Tu Marca
Asegúrate de que tu contenido sea instantáneamente reconocible incorporando tus plantillas y colores de marca únicos, reforzando tu identidad corporativa con un acabado profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo para Leads
Descarga tu vídeo completado en formatos optimizados, listo para compartir instantáneamente a través de plataformas como redes sociales para impulsar tus esfuerzos de generación de leads.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos persuasivos potenciados por IA, construyendo confianza y convirtiendo prospectos en clientes leales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios con la creación de vídeos de IA?

HeyGen es un generador de vídeos de IA líder que simplifica la creación de vídeos al permitir a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas y una interfaz intuitiva, haciendo que la producción compleja sea sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de marketing de marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y utilizar plantillas predefinidas para asegurar que todos tus vídeos de marketing mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen un generador de texto a vídeo efectivo?

HeyGen sobresale como generador de texto a vídeo, convirtiendo guiones escritos en contenido visual atractivo con opciones de generador de voz de IA de alta calidad. Sus características de automatización inteligente simplifican significativamente la producción de varios tipos de vídeos, incluidos los vídeos de formato corto.

¿Cómo puede utilizarse HeyGen para la generación de leads y anuncios de vídeo de IA?

HeyGen sirve como un potente creador de vídeos de generación de leads, permitiendo a las empresas crear rápidamente anuncios de vídeo de IA atractivos y vídeos de ventas. Estos pueden optimizarse para varias plataformas, impulsando el compromiso y capturando la atención de la audiencia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo