Imagina un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para potenciales clientes que navegan por complejas cuestiones legales, como la planificación patrimonial o el cumplimiento corporativo. Este vídeo profesional utiliza un Avatar de IA para presentar la información de manera clara y tranquilizadora, creado con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, completo con una generación de voz en off pulida para simplificar conceptos legales intrincados.

