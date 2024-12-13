Crea una introducción convincente de 30 segundos para un bufete de abogados boutique, dirigida a potenciales clientes que valoran los servicios legales personalizados, con un estilo visual profesional y tranquilizador, y una narración calmada y autoritaria. Este vídeo debe utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para representar a los abogados clave y aprovechar la generación de voz en off para transmitir un mensaje claro y conciso, estableciendo credibilidad a través de una experiencia impactante con el Creador de Vídeos de Introducción para Abogados.

