Creador de Vídeos de Lanzamiento Rápido y Fácil para el Éxito del Producto

Convierte tus guiones de marketing en vídeos de lanzamiento de productos atractivos al instante con nuestra potente función de Texto a Vídeo desde Guion.

Crea un vibrante vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a startups tecnológicas, mostrando un nuevo software innovador. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con transiciones dinámicas y gráficos en 3D, acompañado de una banda sonora electrónica enérgica. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las características clave de manera convincente y humana, haciendo que los vídeos de productos de AI se sientan de vanguardia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un cautivador vídeo promocional de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas presentando su nuevo servicio en línea. Este vídeo debe contar con visuales brillantes y amigables con animaciones ilustrativas y una partitura musical alegre y acogedora. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza promocional de aspecto profesional que resuene con un público amplio.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo demo de producto informativo de 60 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico para explicar claramente las características complejas de un nuevo gadget. El vídeo debe combinar grabaciones de pantalla claras con gráficos anotados, utilizando una voz en off calmada y autoritaria para guiar a los espectadores. Transforma sin problemas tu guion en un vídeo pulido usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión y claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing, diseñado para captar la atención inmediata de una nueva aplicación utilizando el concepto de "creador de vídeos de lanzamiento". Emplea imágenes visualmente impactantes con cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y una banda sonora emocionante y enérgica. Implementa la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración impactante que genere interés y fomente los clics.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de productos profesionales que cautiven a tu audiencia y muestren tus innovaciones con nuestras herramientas intuitivas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo de lanzamiento de producto desde cero o selecciona una plantilla de vídeo pre-diseñada para comenzar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Mejora tu vídeo de lanzamiento subiendo tus propios recursos, o aprovecha nuestra biblioteca de medios. Genera una voz en off profesional o graba la tuya para una comunicación clara.
3
Step 3
Personaliza y Perfecciona
Refina cada escena usando nuestro editor de vídeo intuitivo, añade subtítulos precisos y aplica los colores y el logo únicos de tu marca para un aspecto cohesivo y de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo de lanzamiento de producto completado en varios formatos de aspecto, optimizado y listo para compartir en todos tus canales de marketing y plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Valor del Producto con Vídeos de AI

.

Destaca los beneficios y el éxito de tu nueva oferta a través de poderosos testimonios en vídeo impulsados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos de lanzamiento de productos?

HeyGen te permite crear vídeos de lanzamiento de productos cautivadores y vídeos demo de productos convincentes utilizando capacidades avanzadas de AI. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo, avatares de AI y creación de texto a vídeo para producir sin esfuerzo vídeos promocionales de alta calidad que realmente destaquen.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para hacer que mis vídeos de productos de AI sean visualmente impresionantes?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de activos creativos, incluyendo plantillas de vídeo dinámicas y medios de archivo, para elevar tus vídeos de productos de AI. Integra fácilmente visuales de AI y gráficos diversos para producir un vídeo promocional profesional y atractivo sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Puedo personalizar y editar fácilmente mis vídeos promocionales usando la plataforma de HeyGen?

¡Absolutamente! El editor de vídeo intuitivo de HeyGen permite una fácil personalización de tu vídeo promocional y vídeos explicativos, incluso para principiantes. Puedes añadir textos sin esfuerzo, animaciones de texto dinámicas e incorporar los elementos únicos de tu marca para hacer que cada vídeo de producto sea verdaderamente tuyo.

¿Por qué se considera a HeyGen un generador de vídeos de AI ideal para marketing impactante y narración de historias?

HeyGen sirve como un poderoso generador de vídeos de AI, simplificando la creación de vídeos de marketing convincentes y contenido de vídeo de productos. Permite una narración eficiente a través de avatares de AI, voz en off automatizada y creación de texto a vídeo, ayudando a las empresas a aumentar las ventas y el tráfico con visuales atractivos.

