Creador de Vídeos Promocionales para Lanzamientos de Productos Impresionantes

Impulsa tus campañas de marketing con vídeos promocionales dinámicos. Aprovecha la generación de voz en off para cautivar a tu audiencia.

Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a clientes potenciales y primeros adoptantes, mostrando el emocionante lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, acompañado de música de fondo animada y una voz en off clara y entusiasta generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando los beneficios clave.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing que buscan optimizar sus campañas de marketing. Utiliza un estilo visual profesional y limpio con música corporativa inspiradora, integrando la función de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido atractivo que explique la facilidad de crear vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de evento atractivo de 60 segundos diseñado para asistentes y miembros de la comunidad, capturando la esencia de una reunión reciente o un evento próximo. El estilo visual y de audio debe estar orientado a la narración, con cortes dinámicos y una mezcla de música y sonido natural, empleando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los visuales y añadiendo subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un anuncio rápido de 20 segundos para redes sociales dirigido a profesionales ocupados, promocionando una victoria rápida o una oferta por tiempo limitado. Este vídeo necesita un estilo visual llamativo y conciso con un jingle pegajoso y texto audaz en pantalla, aprovechando el redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas y alcanzar efectivamente a una audiencia más amplia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Promocionales para Eventos de Lanzamiento

Crea fácilmente vídeos promocionales atractivos para tus lanzamientos de productos y campañas de marketing con el editor de vídeo intuitivo de HeyGen, diseñado para cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Desde una Plantilla
Inicia rápidamente tu proyecto con nuestras Plantillas y escenas predefinidas, perfectas para cualquier necesidad de creador de vídeos promocionales. Selecciona un diseño que resuene con tu evento de lanzamiento para establecer instantáneamente el tono y tema adecuados.
2
Step 2
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora el impacto de tu vídeo con la generación profesional de Voces en off. Añade fácilmente una narración convincente para explicar los detalles de tu producto o evento, asegurando que tu mensaje se escuche clara y efectivamente.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Mantén la consistencia de marca en tus campañas de marketing utilizando controles de Marca para incorporar tu logotipo y esquemas de color específicos. Esto asegura que tus vídeos promocionales sean instantáneamente reconocibles y profesionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tus Vídeos Promocionales
Prepara tus vídeos promocionales finales para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de proporciones y exportaciones. Comparte tu contenido pulido en redes sociales y otros canales para maximizar el alcance de tu evento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Diseña Anuncios de Lanzamiento Inspiradores

Diseña anuncios de vídeo dinámicos e inspiradores para tu lanzamiento de producto, generando anticipación y emoción entre tu audiencia objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales atractivos para mi marca?

HeyGen te permite "crear vídeos promocionales" de manera sencilla utilizando "plantillas predefinidas" y avatares de AI. Simplemente convierte tu guion en un vídeo pulido, haciendo que el proceso de producir "vídeos promocionales" de alta calidad sea eficiente y sin complicaciones.

¿Qué herramientas avanzadas de edición AI ofrece HeyGen para vídeos promocionales de eventos de lanzamiento?

HeyGen integra potentes "herramientas de edición AI" como capacidades de texto a vídeo desde guion y avatares de AI realistas para mejorar tus "vídeos promocionales de eventos de lanzamiento". También puedes generar "voces en off" naturales y subtítulos para un producto final accesible y atractivo.

¿Puede HeyGen generar vídeos de manera efectiva para diversas campañas de marketing y plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen te permite "generar vídeos" adaptados para varias "campañas de marketing" y canales de "redes sociales" con redimensionamiento de proporciones y exportaciones. Personaliza tu contenido con controles de marca para asegurar la consistencia en todos los "lanzamientos de productos" y plataformas digitales.

¿Ofrece HeyGen plantillas predefinidas y recursos libres de derechos para iniciar anuncios de vídeo promocionales?

Sí, HeyGen proporciona una rica biblioteca de "plantillas predefinidas" y extensos "recursos libres de derechos" para ayudarte a diseñar rápidamente "anuncios de vídeo promocionales" impactantes. Nuestra biblioteca de medios apoya tu visión creativa, haciendo sencillo "añadir música" y visuales a tus proyectos.

