HeyGen empodera a los profesores para crear rápidamente materiales de lección cautivadores utilizando avatares de IA expresivos y capacidades de texto a vídeo, convirtiéndolo en una herramienta de vídeo de primera para educadores. Esto permite la creación de componentes de aprendizaje interactivos que mejoran el compromiso y la comprensión de los estudiantes en cualquier materia.