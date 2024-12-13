Generador de Vídeo en Paisaje: Convierte Retrato a Pantalla Ancha
Convierte cualquier vídeo en formato retrato a un impresionante formato paisaje sin esfuerzo utilizando el avanzado redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para compartir en redes sociales de manera perfecta.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 1.5 minutos para los especialistas en marketing que buscan reutilizar contenido de vídeo en varias plataformas. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, utilizando superposiciones de texto en pantalla para enfatizar acciones clave, acompañado de una generación de voz en off enérgica. Este vídeo ilustrará eficazmente cómo rotar y redimensionar vídeos, demostrando la eficiencia de HeyGen en la adaptación de contenido para diversos requisitos de contenido.
Produce un tutorial de 2 minutos diseñado para propietarios de pequeñas empresas nuevos en la edición de vídeo, mostrando la simplicidad de transformar conceptos en vídeos profesionales en formato paisaje. La estética visual debe ser limpia y fácil de usar, empleando música de fondo alegre y un presentador avatar de IA accesible. Este prompt enfatiza a HeyGen como un editor de vídeo en línea intuitivo que facilita la creación de vídeos de salida en alta resolución, haciendo que la creación de vídeos en formato paisaje sea accesible para todos.
Crea un vídeo de demostración técnica de 1.5 minutos para formadores corporativos, explicando cómo generar rápidamente contenido instructivo atractivo. El diseño visual debe ser moderno y sencillo, con una narración de voz en off precisa y, crucialmente, subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad. Este vídeo subrayará el poder de la generación de vídeo con IA de HeyGen en la creación de contenido pulido, asegurando que el producto final se entregue en un formato MP4 compatible universalmente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Genera y adapta rápidamente vídeos para varias plataformas de redes sociales en formato paisaje.
Creación de Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce anuncios en vídeo en formato paisaje de manera rápida usando IA para captar la atención del público.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen convertir un vídeo en formato retrato a paisaje?
HeyGen funciona como un generador de vídeo en paisaje intuitivo, permitiéndote convertir fácilmente un vídeo en formato retrato a paisaje. Su potente editor de vídeo te permite ajustar las proporciones, redimensionar o incluso rotar tu vídeo para adaptarlo perfectamente a varias plataformas.
¿Qué opciones de salida ofrece HeyGen para vídeos redimensionados?
HeyGen admite salida en múltiples formatos para tus vídeos redimensionados, asegurando versatilidad para diferentes plataformas. Puedes exportar tu vídeo en formato estándar MP4 con salida de alta resolución, optimizado para compartir en varios canales de redes sociales.
¿El editor de vídeo con IA de HeyGen admite funciones avanzadas como el recorte?
Sí, el editor de vídeo con IA de HeyGen ofrece una funcionalidad robusta, incluyendo la capacidad de recortar vídeos con precisión. Como editor de vídeo en línea, simplifica el proceso de subir tu vídeo y refinar su composición utilizando herramientas inteligentes de IA.
¿Pueden los usuarios añadir texto a sus vídeos usando HeyGen?
Absolutamente, el editor de vídeo en línea de HeyGen permite a los usuarios añadir texto fácilmente a sus vídeos para mejorar el mensaje y la marca. Esta función proporciona control creativo para personalizar tu contenido de manera efectiva.