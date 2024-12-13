Creador de Vídeos para Páginas de Destino: Aumenta las Conversiones Rápidamente

Maximiza el compromiso y aumenta las tasas de conversión. Crea fácilmente vídeos profesionales para páginas de destino utilizando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de una experiencia de "creador de vídeos para páginas de destino" de alta conversión. El estilo visual debe ser brillante y profesional, utilizando la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente el texto de marketing en una narrativa atractiva, asegurando que los espectadores comprendan los beneficios inmediatos para sus tasas de "conversión".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a startups y gerentes de producto, destacando el poder de los "vídeos explicativos" de HeyGen para mejorar la efectividad de las "páginas de destino en vídeo". El vídeo debe tener un estilo visual limpio y moderno con una voz en off amigable y articulada, mostrando lo fácil que es para los usuarios aprovechar las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen para construir una visión general del producto con apariencia profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo el "contenido de vídeo" dinámico aumenta significativamente el "compromiso" en cualquier presencia web. Emplea un estilo visual vibrante y enérgico con música de fondo animada, enfatizando la integración perfecta de "Subtítulos/captions" generados por HeyGen, lo que asegura el máximo alcance y accesibilidad incluso para los espectadores que ven en silencio.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional conciso de 30 segundos para negocios de comercio electrónico y agencias de marketing, enfocándose en HeyGen como el "creador de vídeos" definitivo para lanzamientos y actualizaciones de campañas rápidas. La estética visual debe ser rápida y visualmente rica, incorporando el extenso "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para encontrar rápidamente activos relevantes y demostrar lo fácil que es crear clips de marketing cautivadores con "diseños personalizables" para diversas plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Páginas de Destino

Crea sin esfuerzo contenido de vídeo impactante para tus páginas de destino con nuestra plataforma intuitiva, aumentando el compromiso y generando las acciones deseadas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza la creación de tu vídeo para página de destino eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para captar la atención y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
2
Step 2
Genera Avatares de IA Atractivos
Da vida a tu mensaje generando avatares de IA realistas desde texto a vídeo, asegurando que tu contenido de vídeo sea dinámico y atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo y la paleta de colores específicos de tu marca utilizando controles de marca robustos, asegurando una apariencia coherente y profesional en todas tus páginas de destino.
4
Step 4
Exporta para Uso Óptimo en Páginas de Destino
Finaliza tu vídeo exportándolo en el formato y relación de aspecto óptimos para una integración perfecta en tu constructor de páginas de destino, listo para mejorar el compromiso del usuario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Crea vídeos persuasivos impulsados por IA con historias de éxito de clientes para generar confianza y aumentar la conversión en tus páginas de destino.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las tasas de conversión de mi página de destino en vídeo?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo cautivador con avatares de IA y generación de texto a vídeo, aumentando significativamente el compromiso en tu página de destino en vídeo. Al utilizar plantillas personalizables y fuertes llamadas a la acción, puedes optimizar para una mayor conversión.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido de vídeo personalizado?

HeyGen proporciona un completo creador de vídeos con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una vasta biblioteca de diseños y plantillas personalizables. Puedes generar fácilmente vídeos explicativos únicos y otros contenidos de vídeo adaptados a tus necesidades específicas.

¿Pueden las herramientas impulsadas por IA de HeyGen simplificar la producción de vídeos?

Absolutamente, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA para agilizar todo el proceso de creación de vídeos. Nuestra plataforma permite la generación de texto a vídeo y la generación de voz en off realista con avatares de IA, reduciendo drásticamente el tiempo de producción mientras maximiza el compromiso.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en mi contenido de vídeo?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa directamente en tu contenido de vídeo. Esto asegura que cada vídeo mantenga una apariencia profesional y acorde a la marca, reforzando tu identidad de marca en todos los vídeos explicativos y materiales de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo