Generador de vídeos para páginas de destino: Aumenta las conversiones con AI
Impulsa mayores conversiones y compromiso sin esfuerzo utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto, demostrando cómo los avatares de AI pueden mejorar sus campañas de marketing en vídeo. Emplea un estilo visual moderno y amigable, acompañado de una presentación de audio entusiasta de un avatar de AI que articule claramente los beneficios del producto, ilustrando el poder de los avatares de AI de HeyGen para presentaciones dinámicas.
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a agencias y creadores de contenido, destacando la versatilidad de las plantillas de vídeo y elementos de marca de HeyGen para una creación de contenido rápida y consistente. El estilo visual debe ser elegante y visualmente rico, con música de fondo animada, enfatizando cómo los usuarios pueden aprovechar las extensas Plantillas y escenas para mantener la identidad de marca sin esfuerzo.
Concibe un vídeo directo e informativo de 30 segundos para emprendedores y creadores de cursos en línea enfocado en aumentar la generación de leads a través de contenido de vídeo accesible. El diseño visual debe ser sencillo y fácil de seguir, con un tono amigable y conversacional en la voz en off, mostrando específicamente la utilidad de los Subtítulos/captions automáticos de HeyGen para un mayor alcance y compromiso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Publicitarios de Alta Conversión.
Crea rápidamente anuncios de vídeo atractivos con AI que capturen la atención y generen mayores conversiones en tus páginas de destino.
Produce Testimonios de Clientes Atractivos.
Construye confianza y credibilidad en tu página de destino generando fácilmente vídeos de AI atractivos que destaquen historias de éxito de clientes reales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para páginas de destino?
HeyGen facilita la generación de páginas de destino con vídeos atractivos transformando tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de AI realistas y avanzadas capacidades de texto a vídeo. Esto permite una producción rápida de contenido de alta calidad sin edición compleja, optimizando tus esfuerzos de marketing.
¿Qué control creativo ofrece HeyGen para campañas de marketing en vídeo?
HeyGen proporciona herramientas creativas robustas, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo, una biblioteca de medios completa y potentes elementos de marca para personalizar tus vídeos. Puedes integrar fácilmente llamadas a la acción y controlar cada aspecto para alinearlo con tus campañas de marketing en vídeo.
¿Puedo personalizar fácilmente los vídeos generados por HeyGen?
Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar que permite una personalización sencilla de tus vídeos. Puedes ajustar escenas, añadir medios de la biblioteca y refinar el resultado para que coincida perfectamente con tu visión para vídeos explicativos o cualquier otro contenido.
¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el alcance y las conversiones de los vídeos?
HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, haciendo que tus vídeos sean más accesibles para una audiencia más amplia y mejorando el compromiso del espectador. Esta capacidad, combinada con llamadas a la acción efectivas, está diseñada para impulsar mayores conversiones y apoyar tus esfuerzos de generación de leads en todas las plataformas de vídeo.