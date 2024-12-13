Generador de vídeos para páginas de destino: Aumenta las conversiones con AI

Impulsa mayores conversiones y compromiso sin esfuerzo utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo conciso e impactante de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, mostrando cómo un generador de vídeos para páginas de destino puede llevar a mayores conversiones. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off segura y clara generada a partir de un guion, destacando la facilidad de uso de la función de Texto a vídeo de HeyGen para producir rápidamente contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto, demostrando cómo los avatares de AI pueden mejorar sus campañas de marketing en vídeo. Emplea un estilo visual moderno y amigable, acompañado de una presentación de audio entusiasta de un avatar de AI que articule claramente los beneficios del producto, ilustrando el poder de los avatares de AI de HeyGen para presentaciones dinámicas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a agencias y creadores de contenido, destacando la versatilidad de las plantillas de vídeo y elementos de marca de HeyGen para una creación de contenido rápida y consistente. El estilo visual debe ser elegante y visualmente rico, con música de fondo animada, enfatizando cómo los usuarios pueden aprovechar las extensas Plantillas y escenas para mantener la identidad de marca sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Concibe un vídeo directo e informativo de 30 segundos para emprendedores y creadores de cursos en línea enfocado en aumentar la generación de leads a través de contenido de vídeo accesible. El diseño visual debe ser sencillo y fácil de seguir, con un tono amigable y conversacional en la voz en off, mostrando específicamente la utilidad de los Subtítulos/captions automáticos de HeyGen para un mayor alcance y compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Vídeos para Páginas de Destino

Produce rápidamente vídeos atractivos para tus páginas de destino usando AI, diseñados para captar la atención y generar resultados.

1
Step 1
Pega tu Guion o Idea
Comienza pegando tu guion existente o una breve idea para tu vídeo de página de destino. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca o mensaje. Estos presentadores profesionales darán vida a tu guion con expresiones naturales.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando tus elementos de marca personalizados como logotipos y colores. Utiliza los controles de marca de HeyGen para mantener la consistencia con tu identidad de marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con características como subtítulos/captions automáticos para una mayor accesibilidad. Exporta tu vídeo terminado, listo para ser incrustado directamente en tu página de destino para captar leads.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Atractivos para Redes Sociales

Produce sin esfuerzo vídeos cautivadores para redes sociales para atraer a audiencias objetivo y dirigirlas directamente a tus páginas de destino para la generación de leads.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para páginas de destino?

HeyGen facilita la generación de páginas de destino con vídeos atractivos transformando tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de AI realistas y avanzadas capacidades de texto a vídeo. Esto permite una producción rápida de contenido de alta calidad sin edición compleja, optimizando tus esfuerzos de marketing.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para campañas de marketing en vídeo?

HeyGen proporciona herramientas creativas robustas, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo, una biblioteca de medios completa y potentes elementos de marca para personalizar tus vídeos. Puedes integrar fácilmente llamadas a la acción y controlar cada aspecto para alinearlo con tus campañas de marketing en vídeo.

¿Puedo personalizar fácilmente los vídeos generados por HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar que permite una personalización sencilla de tus vídeos. Puedes ajustar escenas, añadir medios de la biblioteca y refinar el resultado para que coincida perfectamente con tu visión para vídeos explicativos o cualquier otro contenido.

¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el alcance y las conversiones de los vídeos?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, haciendo que tus vídeos sean más accesibles para una audiencia más amplia y mejorando el compromiso del espectador. Esta capacidad, combinada con llamadas a la acción efectivas, está diseñada para impulsar mayores conversiones y apoyar tus esfuerzos de generación de leads en todas las plataformas de vídeo.

