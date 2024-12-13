Diseña un vídeo de formación conciso de 1 minuto que demuestre un nuevo y crítico procedimiento de laboratorio para los técnicos entrantes, utilizando un avatar de AI para narrar las instrucciones paso a paso. El estilo visual debe ser limpio y preciso, centrándose en primeros planos claros del equipo, complementado por una voz en off calmada e informativa generada a partir de un guion usando la función de Texto a vídeo.

Generar Vídeo