Diseña un vídeo de formación conciso de 1 minuto que demuestre un nuevo y crítico procedimiento de laboratorio para los técnicos entrantes, utilizando un avatar de AI para narrar las instrucciones paso a paso. El estilo visual debe ser limpio y preciso, centrándose en primeros planos claros del equipo, complementado por una voz en off calmada e informativa generada a partir de un guion usando la función de Texto a vídeo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo educativo de 90 segundos que aborde los protocolos de seguridad de laboratorio actualizados para todo el personal actual del laboratorio. Este vídeo debe adoptar un estilo autoritario y visualmente atractivo, incorporando gráficos animados de seguridad y visuales de archivo de la función de soporte de biblioteca de medios/stock, todo dentro de una plantilla profesional para asegurar claridad e impacto inmediato.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo de formación en cumplimiento detallado de 2 minutos para el personal de laboratorio experimentado, centrándose en técnicas avanzadas de mantenimiento y calibración de equipos. El estilo visual debe ser altamente explicativo con primeros planos del equipo, complementado por una generación de voz en off clara, e incluir subtítulos/captions multilingües para asegurar accesibilidad y comprensión completa para una audiencia diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos que presente una técnica de investigación recién desarrollada a posibles colaboradores científicos. Este vídeo requiere un enfoque visual moderno y conciso, destacando los pasos experimentales clave y resultados a través de un avatar de AI conocedor, con su guion cobrado vida usando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido rápida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación de Laboratorio

Transforma sin esfuerzo procedimientos de laboratorio complejos en vídeos de formación atractivos y precisos utilizando AI, asegurando claridad y consistencia para todos los aprendices.

1
Step 1
Crea tu Guion o Sube Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu guion detallado de formación de laboratorio. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion, o sube grabaciones de pantalla existentes y activos de medios para enriquecer el contenido de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI y Visuales
Elige de una diversa biblioteca de Avatares AI para entregar tu formación, o opta por una narración solo de voz. Mejora tus escenas con plantillas de vídeo relevantes y medios de archivo para visualizar procesos de laboratorio.
3
Step 3
Añade Narración y Elementos de Marca
Genera voces en off de sonido natural usando el generador de voz AI, disponible en múltiples idiomas. Aplica la marca de tu organización, incluyendo logos y colores, para un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo de Formación
Añade automáticamente subtítulos a tu vídeo para mejorar la accesibilidad y comprensión. Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación de alta calidad para una distribución e integración sin problemas, como con la integración LMS.

Casos de Uso

Mejorar el Compromiso de Aprendizaje

Utiliza vídeo impulsado por AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención de conocimientos en la formación crítica de laboratorio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos técnicos o de formación?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos AI, permitiéndote transformar un simple guion en un vídeo profesional con Avatares AI realistas y capacidades de generador de voz AI, simplificando significativamente el proceso de generación de vídeos de formación para temas complejos.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de contenido educativo multilingüe?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos multilingües ofreciendo robustas funciones de generador de voz AI y subtítulos/captions, haciendo que tus vídeos educativos sean accesibles e impactantes para una audiencia global diversa.

¿Qué características de personalización de marca ofrece HeyGen para proyectos de vídeo?

HeyGen proporciona opciones de personalización de marca completas, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo, colores de marca y elementos visuales específicos en varias plantillas de vídeo, asegurando una identidad de marca consistente en todo tu contenido.

¿Cómo puede utilizarse HeyGen para crear materiales de formación efectivos para empleados?

HeyGen actúa como un creador de vídeos en línea intuitivo, perfecto para la formación de empleados y formación en cumplimiento, combinando Avatares AI profesionales con plantillas de vídeo fáciles de usar y funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente contenido instructivo atractivo.

