Desarrolla un vídeo educativo de 90 segundos que explique un concepto científico complejo, dirigido a estudiantes universitarios de ciencias. El vídeo debe emplear gráficos animados vibrantes y modelos 3D para ilustrar procesos intrincados, presentado por un avatar de AI con una voz enérgica e informativa. Incorpora los avatares de AI de HeyGen y aprovecha su soporte de biblioteca de medios/stock para obtener visuales atractivos que mejoren la comprensión de los conceptos científicos.
Produce una guía de solución de problemas concisa de 45 segundos para errores comunes de laboratorio, dirigida a personal de laboratorio experimentado que necesita recordatorios rápidos sobre vídeos de experimentos de laboratorio. Este vídeo requiere un estilo visual dinámico con cortes rápidos, resaltados de texto en pantalla y una narración concisa y resolutiva. Maximiza la claridad usando los Subtítulos de HeyGen y asegura una visualización óptima en todos los dispositivos con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una creación de contenido eficiente.
Crea un vídeo de demostración detallado de 2 minutos que muestre un nuevo equipo de laboratorio y su técnica especializada, destinado a investigadores y gerentes de laboratorio interesados en tecnologías de vanguardia. La estética visual debe ser elegante y de alta tecnología, con primeros planos detallados y superposiciones de texto explicativo, acompañado de una voz en off sofisticada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para una presentación pulida y crea la voz en off completa usando Texto a vídeo desde el guion, sirviendo como un generador avanzado de vídeos de protocolo de laboratorio.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Protocolo de Laboratorio

Transforma sin esfuerzo tus protocolos de laboratorio en vídeos claros y profesionales generados por AI, agilizando la formación y asegurando una comprensión consistente de procedimientos complejos.

Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo el texto detallado de tu protocolo de laboratorio. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde el guion transforma tus instrucciones escritas en una guía visual dinámica, asegurando precisión para tus conceptos científicos.
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona de nuestra diversa galería de avatares de AI para narrar tu protocolo. Estos presentadores realistas, impulsados por nuestra avanzada AI, hacen que tus instrucciones de laboratorio sean atractivas y profesionales.
Mejora con Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas. Integra elementos visuales y adhiérete a la marca de tu laboratorio para contenido educativo consistente y de alta calidad.
Genera y Comparte Tu Vídeo de Protocolo
Finaliza tu proyecto de vídeo y, con un solo clic, añade subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y comprensión de procedimientos complejos. Luego, exporta tu vídeo de protocolo de laboratorio pulido.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso en la Formación

Mejora el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos para procedimientos de laboratorio y conceptos científicos utilizando vídeos interactivos generados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la tecnología de texto a vídeo?

HeyGen transforma tu contenido escrito en vídeos pulidos utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion de vídeo, y el generador de vídeo AI de HeyGen creará voces en off realistas y sintetizará los visuales correspondientes, agilizando tu proceso de creación de contenido.

¿Qué controles de marca están disponibles en los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos de marca en tus vídeos. Puedes personalizar plantillas y escenas para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca establecida.

¿HeyGen admite la creación de vídeos con subtítulos y en varios idiomas?

Sí, HeyGen admite la generación automática de subtítulos para mejorar la accesibilidad para tu audiencia. Además, con soporte multilingüe, HeyGen te permite llegar a una audiencia global creando vídeos en varios idiomas, asegurando una comprensión y participación más amplia.

¿Cómo pueden los avatares de AI de HeyGen mejorar la producción de vídeos?

Los avatares de AI realistas de HeyGen actúan como presentadores atractivos, dando vida a tu contenido sin la necesidad de cámaras o actores. Estos avatares de AI son perfectos para la creación eficiente de contenido, incluyendo contenido educativo como vídeos de formación de laboratorio, haciendo accesibles conceptos científicos complejos.

