Creador de Vídeos de Formación KYC: Simplifica la Formación en Cumplimiento

Desarrolla módulos de cumplimiento KYC atractivos sin esfuerzo con avatares de AI, asegurando una formación consistente y profesional para tu equipo.

Produce un vídeo de formación de 1,5 minutos, diseñado específicamente para nuevos oficiales de cumplimiento, que desmitifique los principios básicos del Video KYC Potenciado por AI. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando infografías modernas para explicar procesos complejos, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. El vídeo debe mostrar cómo los avatares de AI pueden ofrecer de manera eficiente contenido crucial de formación en cumplimiento, asegurando una experiencia de aprendizaje consistente y atractiva para medidas críticas de prevención de fraude.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a representantes de servicio al cliente de primera línea, ilustrando el procedimiento correcto para la validación básica de documentos durante la incorporación de clientes. El estilo visual debe ser amigable y de colores brillantes, presentando una demostración paso a paso, acompañada de instrucciones habladas claras. Este vídeo debe resaltar lo fácil que es generar contenido de formación tan enfocado usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, traduciendo flujos de trabajo complejos en segmentos digeribles.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 1 minuto dirigido a gerentes de TI y operaciones que están evaluando soluciones avanzadas de flujo de trabajo KYC. El estilo visual debe ser atractivo y basado en estudios de caso, presentando escenarios realistas de verificación de clientes en tiempo real, respaldado por una voz en off profesional y convincente. El vídeo debe enfatizar cómo las Plantillas y escenas disponibles se pueden personalizar para demostrar procesos eficientes de verificación de identidad, optimizando la formación operativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación integral de 90 segundos para equipos de seguridad interna y auditores, profundizando en los aspectos técnicos y la importancia de la detección de vivacidad facial para una robusta prevención de fraude. El estilo visual debe ser serio y detallado, incorporando ilustraciones técnicas y animaciones precisas para explicar la tecnología, apoyado por una voz profunda e informativa. Es crucial que el vídeo utilice la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que todos los términos técnicos y procedimientos sean claramente entendidos por la audiencia especializada, mejorando la experiencia general de Formación en Verificación de Identidad.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación KYC

Optimiza la creación de vídeos de formación KYC atractivos y cumplidores con herramientas potenciadas por AI, asegurando una comunicación clara y un aprendizaje eficiente para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu contenido de formación KYC en el editor. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transformará automáticamente tus instrucciones escritas en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para actuar como tu instructor en pantalla. Estos presentadores digitales entregarán tu guion con expresiones y movimientos naturales, haciendo tu vídeo atractivo.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca y Voz
Personaliza tu formación con elementos personalizados usando nuestros controles de Branding (logo, colores). Asegura que tu vídeo KYC sea consistente con la identidad visual de tu empresa, reforzando un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu material de formación en cumplimiento añadiendo Subtítulos/captions claros para accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo pulido en varios formatos adecuados para distribución en tus plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Regulaciones KYC Complejas

.

Transforma requisitos de verificación de identidad y regulatorios intrincados en explicaciones de vídeo claras y fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación KYC?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación KYC atractivos y contenido de Creación de Vídeos de Verificación de Identidad usando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo desde guion. Esto reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción, convirtiéndolo en una solución eficiente de creación de vídeos AI para tu equipo.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para contenido de verificación de identidad?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo desde guion para simplificar la creación de contenido informativo de verificación de identidad. Esto permite a los usuarios generar vídeos profesionales sin necesidad de equipos de filmación tradicionales, optimizando todo el proceso.

¿Puedo personalizar la imagen visual de mis vídeos de formación en cumplimiento de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de Branding robustos para asegurar que tus vídeos de formación en cumplimiento se alineen con la identidad corporativa. Puedes aplicar fácilmente tu logo y colores de marca en varias Plantillas y escenas, mejorando el reconocimiento y profesionalismo.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y profesionalismo en las explicaciones de vídeo KYC?

HeyGen mejora la claridad y el alcance de tus explicaciones de vídeo KYC a través de la generación automática de voz en off y Subtítulos/captions comprensivos. Estas características aseguran que tu información crítica sea accesible y presentada profesionalmente a una audiencia más amplia.

