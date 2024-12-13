Diseña un vídeo de 90 segundos para analistas técnicos y científicos de datos, explicando los matices de la implementación de un nuevo panel de control de KPI. El estilo visual debe ser limpio, profesional y orientado a los datos, con gráficos y diagramas animados, complementados por una locución autoritaria generada con la capacidad de generación de voz de HeyGen, asegurando una pronunciación precisa de los términos técnicos para una visualización de datos clara.

