Potencia los Informes con el Generador de Vídeos de Presentación de KPI

Transforma datos complejos en vídeos dinámicos y atractivos. Nuestro AI Presentation Maker utiliza Texto a vídeo desde guion para automatizar tus informes de KPI.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo el AI Presentation Maker de HeyGen transforma instantáneamente datos en bruto en historias visuales atractivas. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con transiciones suaves y una voz de IA optimista y amigable, destacando la facilidad de uso de sus "Plantillas y escenas" para una rápida creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo elegante de 30 segundos para profesionales de marketing, mostrando el poder de un Agente de Video AI en la entrega de informes de KPI convincentes. Emplea un estilo visual profesional y autoritario con visualizaciones de datos claras, acompañado de un avatar de IA confiado. Este vídeo debe enfatizar cómo "Texto a vídeo desde guion" agiliza la producción de actualizaciones impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una presentación animada pulida de 60 segundos diseñada para líderes de equipos corporativos, ilustrando cómo elevar el seguimiento del rendimiento interno con HeyGen. El estilo visual debe ser corporativo y sofisticado, con elementos de marca personalizados y una voz en off de IA clara y articulada, demostrando las avanzadas capacidades de "Generación de voz en off" para un mensaje de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip de vídeo compartible de 15 segundos perfecto para gestores de redes sociales, centrado en compartir rápidamente ideas clave de rendimiento. Utiliza un estilo visual rápido y atractivo con gráficos vibrantes y texto en pantalla conciso, demostrando cómo la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen permite una rápida adaptación a través de plataformas para captar la atención con vídeos dinámicos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Presentación de KPI

Transforma sin esfuerzo tus datos de Indicadores Clave de Rendimiento en vídeos dinámicos y atractivos con IA, haciendo tus presentaciones claras, profesionales e impactantes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Presentación de KPI
Comienza introduciendo tus datos de KPI y las ideas clave. Nuestra plataforma aprovecha la IA para ayudar con la escritura del guion, preparando tu contenido para una generación de Texto a vídeo sin problemas.
2
Step 2
Elige una Plantilla de Vídeo Dinámica
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales para visualizar tus KPIs. Nuestras diversas Plantillas y escenas aseguran un aspecto pulido y atractivo, listo para tu contenido.
3
Step 3
Incorpora un Presentador Avatar de IA
Mejora tu presentación seleccionando un avatar de IA expresivo para entregar tu guion. Nuestros avanzados avatares de IA proporcionan un toque humano a tus informes de KPI.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Dinámico de KPI
Revisa tu presentación de KPI completada y utiliza el Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar tus vídeos dinámicos a cualquier plataforma. Tus vídeos profesionales ahora están listos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación Interna sobre Rendimiento

.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación interna sobre KPIs, seguimiento del rendimiento o estrategias basadas en datos utilizando contenido de vídeo dinámico de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como AI Presentation Maker para vídeos dinámicos?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos y dinámicos transformando tus ideas en presentaciones animadas cautivadoras. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de IA para crear contenido profesional sin esfuerzo, convirtiéndonos en un AI Presentation Maker ideal.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA realistas y generar voces en off para mis vídeos?

Absolutamente. HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA que dan vida a tu contenido con diversos estilos y expresiones. Nuestra plataforma también incluye una robusta generación de voces en off, convirtiendo tu escritura de guion en audio de sonido natural a través de nuestra sofisticada tecnología de Texto a vídeo.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis presentaciones animadas usando HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, personalizar colores y seleccionar entre diversas plantillas de vídeo para mantener una marca personalizada consistente en todos tus clips de vídeo compartibles, mejorando cada presentación animada.

¿Ayuda HeyGen con la visualización de datos para vídeos de presentación de KPI?

Aunque HeyGen sobresale en la creación de presentaciones de vídeo atractivas, te permite integrar tus visualizaciones de datos de manera efectiva en tus vídeos. Puedes usar HeyGen como un agente de vídeo AI para narrar tu seguimiento de rendimiento, convirtiendo información compleja en vídeos de presentación de KPI claros e impactantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo