Crea Vídeos Atractivos con Nuestro Creador de Vídeos de Transferencia de Conocimiento

Optimiza la integración con avatares de IA para crear vídeos de formación profesionales y atractivos de manera rápida y eficiente.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a Gerentes de RRHH y líderes de Formación y Desarrollo, mostrando cómo integrar rápidamente a nuevos empleados utilizando vídeos de transferencia de conocimiento impulsados por IA. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con un avatar de IA amigable explicando las políticas y herramientas clave de la empresa, mientras una voz en off clara y atractiva generada por HeyGen guía al espectador a través del proceso. Este vídeo aprovechará eficazmente los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para optimizar la integración.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para Soporte Técnico y Formadores Técnicos, detallando una nueva actualización de software o procedimiento del sistema como un Vídeo de Formación con IA. El estilo visual debe ser preciso y paso a paso, utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar demostraciones dinámicas, complementadas con Subtítulos precisos para asegurar claridad. El audio debe ser una voz en off de IA directa y autoritaria, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible para una base de conocimiento en vídeo.
Desarrolla un breve comunicado interno de 45 segundos para Líderes de Equipos Globales y Gerentes de Comunicaciones Internas, con el objetivo de Mejorar las Comunicaciones Internas compartiendo una actualización de la empresa con soporte multilingüe. Este vídeo debe tener un estilo visual dinámico y de marca, utilizando varias Plantillas y escenas de la biblioteca de HeyGen, junto con la generación de voz en off en múltiples idiomas para llegar a equipos remotos de manera eficiente. El objetivo es proporcionar actualizaciones rápidas y atractivas accesibles en todo el mundo.
Construye un vídeo "cómo hacer" de 2 minutos para Gerentes de Soporte al Cliente y Gerentes de Producto, ilustrando una función avanzada de un producto para facilitar la gestión del conocimiento dentro de la integración de aplicaciones de soporte al cliente. El estilo visual del vídeo debe ser claro, conciso y orientado a la solución de problemas, integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la comprensión. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para diferentes plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones para encajar perfectamente en cualquier base de conocimiento en vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Transferencia de Conocimiento

Crea sin esfuerzo vídeos de transferencia de conocimiento atractivos e informativos impulsados por IA para optimizar la integración, mejorar las comunicaciones internas y facilitar la gestión del conocimiento en toda tu organización.

Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu conocimiento en el editor de Texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico, asegurando que tu mensaje sea claro y comprensible para un intercambio de conocimiento efectivo.
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca y entregar tu contenido. Estos portavoces de IA mejoran el compromiso y hacen que tus Vídeos de Formación con IA sean más profesionales y cercanos.
Añade Visuales y Voz en Off
Mejora tu vídeo de transferencia de conocimiento incorporando grabaciones de pantalla para demostraciones, medios relevantes de nuestra biblioteca, y utiliza la generación de Voz en Off de alta calidad para perfeccionar la narración.
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación añadiendo Subtítulos profesionales para accesibilidad. Luego, exporta fácilmente tu vídeo pulido en varios cambios de relación de aspecto y exportaciones, listo para ser compartido con tu equipo o base de conocimiento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja

Transforma fácilmente conceptos complejos en vídeos de IA claros y digeribles, mejorando la comprensión y accesibilidad para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen aprovechar la IA para crear vídeos profesionales de transferencia de conocimiento?

HeyGen utiliza avanzados avatares de IA y un potente Generador de Texto a Vídeo Gratuito para producir sin esfuerzo vídeos de transferencia de conocimiento de alta calidad impulsados por IA. Los usuarios simplemente pueden introducir su guion, y el Portavoz de IA de HeyGen entregará contenido atractivo con voces en off de calidad de estudio, ideal para compartir conocimiento de manera eficiente.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y el alcance de los vídeos?

HeyGen proporciona características robustas como un Generador de Subtítulos de IA y soporte multilingüe, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles para una audiencia global. Para una distribución más amplia, los vídeos pueden compartirse fácilmente a través de un enlace de vídeo compartible o incrustarse directamente en tus plataformas existentes.

¿Puede HeyGen transformar materiales instructivos existentes en vídeos dinámicos generados por IA?

Absolutamente, HeyGen facilita la conversión de contenido existente como PowerPoint a vídeo o PDF a vídeo, junto con capacidades integradas de grabación de pantalla. Esto te permite crear rápidamente vídeos profesionales a partir de tu documentación actual, mejorando tu base de conocimiento en vídeo.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca y personalización en todos los vídeos generados por IA?

HeyGen ofrece elementos de marca completos, permitiéndote personalizar tus vídeos con logotipos, colores de marca y escenas de vídeo personalizables únicas. Esto asegura que cada vídeo generado por IA mantenga tu identidad corporativa, haciendo que tus comunicaciones internas y vídeos de formación sean distintivamente tuyos.

