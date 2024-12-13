Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Vídeos de Transferencia de Conocimiento

Crea sin esfuerzo guías profesionales y material de formación con avatares de IA para simplificar información compleja para tu equipo.

Crea un vídeo explicativo convincente de 60 segundos dirigido a fundadores de start-ups que presentan tecnología compleja a posibles inversores. Este vídeo profesional debe contar con avatares de IA atractivos que presenten conceptos clave con una estética moderna y limpia, utilizando transiciones dinámicas y una voz en off confiada y entusiasta para simplificar detalles intrincados y resaltar la innovación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos que sirva como una guía paso a paso automatizada para propietarios de pequeñas empresas que incorporan nuevos empleados al software interno. El vídeo profesional, generado sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde el guion, debe adoptar un estilo visual claro e instructivo con superposiciones de texto en pantalla amigables y una voz en off tranquilizadora, asegurando una transferencia de conocimiento eficiente sin abrumar a los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a equipos de marketing que presentan una emocionante nueva característica del producto. Este vídeo profesional aprovechará Plantillas y escenas pre-diseñadas para un estilo visual elegante y enérgico, complementado con música de fondo animada y una generación de voz en off cristalina que comunica efectivamente los beneficios del producto, todo basado en un guion profesional meticulosamente elaborado.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo educativo atractivo de 50 segundos para educadores que demuestran una herramienta de software específica a sus estudiantes. Este vídeo, que funciona como material de formación robusto, debe incorporar visuales claros de grabación de pantalla con un estilo de audio informativo y paciente y Subtítulos/captions cruciales para mejorar la accesibilidad, asegurando una transferencia de conocimiento integral para diversas necesidades de aprendizaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Transferencia de Conocimiento

Aprovecha el poder de la IA para transformar información compleja en vídeos instructivos atractivos y compartibles, agilizando la transferencia de conocimiento.

1
Step 1
Crea tu Guion Profesional
Comienza delineando tu contenido de transferencia de conocimiento. Introduce tu texto en la plataforma para formar la base de tu vídeo instructivo, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o experto en la materia. Combínalos con una voz en off adecuada generada por IA, dando vida a tu contenido para vídeos instructivos atractivos.
3
Step 3
Añade Visuales y Accesibilidad
Mejora tu vídeo con medios relevantes de la biblioteca y aplica subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Esto asegura que tu documentación de vídeo generada por IA sea clara para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Finalizado
Finaliza tu proyecto y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de la plataforma para generar tu vídeo profesional de alta calidad. Tu salida del generador de vídeos de transferencia de conocimiento pulida está ahora lista para educar e informar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

.

Transforma conceptos complejos de salud en vídeos claros y atractivos, mejorando significativamente la entrega educativa y la comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen empodera a los creadores para producir vídeos profesionales con facilidad al aprovechar avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo desde el guion. Puedes generar voces en off atractivas e integrar el estilo único de tu marca, mejorando significativamente tu producción creativa.

¿Qué hace de HeyGen una potente plataforma de IA generativa para vídeos profesionales?

HeyGen se destaca como una plataforma líder de IA generativa, transformando la forma en que se crean vídeos profesionales. Sirve como un generador de vídeos de transferencia de conocimiento efectivo, permitiendo a los usuarios producir vídeos instructivos de alta calidad y más, sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos explicativos convincentes con avatares de IA?

Sí, HeyGen es ideal para crear vídeos explicativos convincentes, con avatares de IA realistas que atraen a tu audiencia. Su interfaz intuitiva permite generar guías paso a paso automatizadas, con subtítulos y transcripciones añadidos automáticamente, agilizando tu proceso de producción de vídeo.

¿Ofrece HeyGen herramientas para producir vídeos instructivos de alta calidad de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen funciona como un editor de vídeos instructivos integral, proporcionando todas las herramientas necesarias para producir vídeos instructivos de alta calidad y material de formación con una eficiencia notable. Puedes incorporar fácilmente grabaciones de pantalla y personalizar cada aspecto para adaptarse a tus necesidades educativas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo