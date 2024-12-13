Creador de Vídeos de Base de Conocimiento: Crea y Explica Más Rápido

Produce rápidamente vídeos de formación de base de conocimiento de alta calidad con texto a vídeo desde guion, simplificando tu proceso de creación de vídeos.

Imagina un vídeo de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que desean integrar a nuevos empleados de manera eficiente, donde un estilo visual vibrante y moderno con transiciones dinámicas complementa una voz en off de IA amigable y profesional, todo creado sin esfuerzo utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen para simplificar el proceso de creación de vídeos de base de conocimiento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los departamentos de formación corporativa que buscan crear vídeos de formación de base de conocimiento atractivos, visualiza un segmento de 45 segundos con una estética limpia e informativa, donde un presentador avatar de IA claro y autoritario entrega el contenido con música de fondo suave, aprovechando los avatares de IA realistas de HeyGen para mejorar el compromiso del aprendiz.
Prompt de Ejemplo 2
Un educador o creador de cursos en línea podría producir un vídeo instructivo de 60 segundos para simplificar conceptos complejos para los estudiantes, empleando un estilo visual brillante e ilustrativo combinado con una voz en off calmada y articulada y destacados estratégicos de texto en pantalla, hecho posible a través de la versátil generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Los equipos de marketing que buscan un explicador de producto rápido de 30 segundos apreciarán un vídeo visualmente atractivo y de ritmo rápido, impulsado por una voz confiada y enérgica y cortes rápidos, todo ensamblado rápidamente utilizando el Generador de Texto a Vídeo de HeyGen y una selección de sus diversos plantillas y escenas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Base de Conocimiento

Transforma tus artículos de base de conocimiento en vídeos instructivos atractivos, accesibles y de alta calidad rápidamente con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu contenido existente de base de conocimiento o escribiendo un nuevo guion. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá tu texto en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca y combínalos con una voz en off de IA para transmitir tu mensaje con claridad y personalidad.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Marca
Mejora la accesibilidad y la consistencia de la marca generando automáticamente subtítulos y aplicando el logotipo y los colores de tu marca utilizando los controles de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto deseada y expórtalo fácilmente para integrarlo directamente en tu base de conocimiento o compártelo a través de un enlace compartible.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Información Compleja

.

Utiliza la IA para simplificar temas complejos, transformando conceptos desafiantes en explicaciones en vídeo claras y efectivas para tu base de conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y un potente Generador de Texto a Vídeo, para simplificar drásticamente todo el proceso de creación de vídeos. Esto permite a los usuarios producir vídeos de alta calidad y atractivos de manera eficiente sin necesidad de experiencia extensa en edición, fomentando la creatividad.

¿Puede HeyGen crear vídeos de formación de base de conocimiento efectivos?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de base de conocimiento ideal, perfecto para elaborar vídeos instructivos y guías de usuario completas. Con voces en off de IA realistas y subtítulos multilingües, puedes asegurar que tu contenido de formación sea accesible e impactante para una audiencia diversa.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas innovadoras de edición de vídeo, como avatares de IA personalizables y una versátil función de Plantillas de Vídeo, para agilizar tu flujo de trabajo. Estas herramientas impulsadas por IA te permiten crear vídeos profesionales con facilidad y mantener una marca consistente en todo tu contenido.

¿HeyGen admite la mejora de contenido a partir de grabaciones de pantalla?

Aunque HeyGen se especializa en vídeos generados por IA, es perfecto para mejorar contenido a partir de herramientas de grabación de pantalla añadiendo avatares de IA atractivos y voces en off dinámicas de IA. Comparte fácilmente tus vídeos terminados a través de un enlace compartible o incrústalos directamente en tu documentación de soporte al cliente o guías de usuario internas para un alcance máximo.

