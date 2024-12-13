Generador de Vídeos para Base de Conocimiento: Crea Guías con IA

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de instrucciones y explicativos para tu base de conocimiento utilizando avanzados avatares de IA.

Imagina un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado como un ejemplo de "generador de vídeos para base de conocimiento", dirigido a nuevos usuarios de software o personal de TI interno. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, utilizando "texto a vídeo desde guion" para producir instrucciones claras para "vídeos de incorporación", completo con una "generación de voz en off" profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para responder eficazmente a las consultas comunes dentro de tu "base de conocimiento de atención al cliente", desarrolla un "vídeo explicativo" de 1 minuto. Este vídeo, ideal para clientes que buscan soluciones rápidas y agentes de soporte, debe contar con un "avatar de IA" atractivo y amigable que entregue la información en un estilo de audio de apoyo, mejorado aún más por "subtítulos/captions" generados automáticamente para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo interno esencial de "formación de empleados" de 90 segundos para demostrar una nueva política de la empresa, sirviendo como "documentación en vídeo". Para empleados internos y nuevos contratados, el estilo visual debe ser corporativo y conciso, integrando visuales relevantes de la "biblioteca de medios/soporte de stock" y construido eficientemente usando "plantillas y escenas" pre-diseñadas.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra las robustas capacidades de tu "plataforma de vídeo de IA" con un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a líderes técnicos y gerentes de marketing que evalúan soluciones de vídeo. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, enfatizando la eficiencia de la plataforma en la generación de contenido a partir de guiones profesionales y su versatilidad para la distribución multiplataforma mediante "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Base de Conocimiento

Transforma información compleja en documentación en vídeo clara y atractiva, haciendo que tu base de conocimiento de atención al cliente sea más accesible y efectiva para los usuarios.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Introduce el contenido de tu base de conocimiento directamente como un guion. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen convierte automáticamente tus guiones profesionales en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA para presentar tu información. Esto utiliza la función de avatares de IA de HeyGen, añadiendo un toque humano y una voz en off clara a tus vídeos instructivos.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Mejora tu vídeo aplicando los elementos únicos de tu marca. Utiliza los controles de marca de HeyGen para integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca para una documentación consistente.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo y expórtalo en el formato deseado. Comparte e integra fácilmente tu documentación en vídeo profesionalmente creada directamente en tu base de conocimiento de atención al cliente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información y Documentación Compleja

.

Transforma temas intrincados de la base de conocimiento en explicaciones en vídeo claras, concisas y atractivas, mejorando la comprensión y reduciendo las consultas de soporte.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos para base de conocimiento?

HeyGen aprovecha su avanzada plataforma de vídeo de IA para agilizar la creación de documentación en vídeo, convirtiéndose en un eficiente generador de vídeos para base de conocimiento. Los usuarios pueden convertir guiones de texto en vídeos atractivos, ideales para recursos de atención al cliente completos.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona robustas capacidades de IA, incluyendo avatares de IA realistas y tecnología avanzada de texto a voz, para generar vídeos de alta calidad a partir de guiones. Esto permite a los usuarios crear contenido profesional sin necesidad de configuraciones de producción complejas.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de atención al cliente existentes?

Sí, los vídeos de HeyGen están diseñados para una integración sin problemas y pueden compartirse e integrarse fácilmente en tu base de conocimiento de atención al cliente o plataformas internas existentes. Esto permite una distribución eficiente de tu documentación en vídeo donde más se necesita.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la formación de empleados?

HeyGen mejora significativamente la formación y los vídeos de incorporación de empleados al proporcionar plantillas personalizables y avatares de IA, permitiendo la creación rápida de vídeos explicativos atractivos. Esto acelera el aprendizaje y asegura una entrega de información consistente en toda tu organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo