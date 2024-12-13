Crea un video resumen de 60 segundos para profesionales tecnológicos e inversores ocupados, destacando los anuncios más impactantes de una conferencia reciente. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando transiciones dinámicas y texto claro en pantalla, acompañado de una pista de audio corporativa y animada. Utiliza la función "Texto a video desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente tus puntos clave en una narrativa visual atractiva, asegurando resúmenes impactantes que resuenen con tu audiencia.

