Crea un vídeo de 45 segundos explicando una técnica sencilla de mejora continua para una audiencia de propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo usar un 'creador de vídeos tutoriales de kaizen' para optimizar las tareas diarias. El estilo visual debe ser limpio y profesional con un tono amigable y alentador, mejorado por un avatar de AI de HeyGen que guíe al espectador a través de los pasos.

