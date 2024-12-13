Creador de Vídeos con Estructura Periodística: Informes de Noticias Rápidos con AI

Crea informes de noticias estructurados sin esfuerzo. Nuestro creador de vídeos con estructura periodística utiliza texto a vídeo desde guion para agilizar la producción.

412/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para simplificar un concepto complejo para propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones innovadoras. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando texto animado y una voz calmada e informativa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente el contenido escrito en visuales atractivos, asegurando claridad con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo social de 45 segundos dirigido a aspirantes a creadores de contenido que muestre un 'día en la vida' de un emprendedor digital. El estilo visual debe ser brillante, atractivo y moderno, acompañado de música de fondo enérgica. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional, aprovechando su soporte de biblioteca de medios/stock para metraje de b-roll.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de demostración conciso de 30 segundos que destaque el poder de la AI en la creación de contenido para potenciales usuarios de HeyGen que exploran nuevas herramientas. El estilo visual debe ser elegante y centrado en la interfaz de usuario, demostrando la facilidad de uso, acompañado de una voz explicativa precisa. Presenta los avatares de AI de HeyGen para dar vida a un guion estático, luego ajusta fácilmente el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos con Estructura Periodística

Crea sin esfuerzo vídeos de estilo noticioso convincentes con contenido estructurado, avatares de AI y visuales profesionales, transformando texto en informes pulidos en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion periodístico directamente en el editor de HeyGen. Nuestra tecnología de texto a vídeo con AI procesará tu contenido, formando la base para tu informe de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para actuar como tu reportero o narrador en pantalla, asegurando una entrega profesional y atractiva de tu historia de noticias.
3
Step 3
Aplica Visuales y Plantillas
Aplica una plantilla de vídeo adecuada e integra activos de stock relevantes de nuestra biblioteca de medios para apoyar visualmente tu narrativa, creando un vídeo de noticias dinámico e informativo.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Informe
Deja que la AI de HeyGen genere voces en off de sonido natural y subtítulos precisos para tu informe. Una vez completo, exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Vídeos Explicativos Complejos

.

Crea fácilmente vídeos explicativos para temas periodísticos intrincados, desglosando información compleja en contenido claro, comprensible y atractivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la generación de vídeos con AI para contenido creativo?

HeyGen revoluciona la generación de vídeos con AI al permitir a los usuarios transformar fácilmente guiones de texto en vídeos dinámicos con avatares de AI realistas y versátiles voces en off. Esta capacidad de texto a vídeo con AI potencia la creación eficiente de contenido en diversas aplicaciones creativas.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de noticias o para vídeos explicativos?

Absolutamente, HeyGen sirve como un potente creador de vídeos de noticias, ideal para elaborar informes de noticias atractivos o vídeos explicativos detallados. Sus robustas herramientas y extensas plantillas de vídeo facilitan la creación de contenido integral, incluyendo la integración fluida de activos de stock y subtítulos automáticos.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un rico conjunto de características creativas, incluyendo avatares de AI realistas y un editor intuitivo de arrastrar y soltar para una personalización sin esfuerzo. Los usuarios pueden aprovechar una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y potentes controles de marca para asegurar una producción de vídeo profesional y única.

¿Cómo mejora HeyGen el flujo de trabajo de creación de contenido?

HeyGen agiliza el flujo de trabajo de creación de contenido al permitir a los usuarios generar rápidamente vídeos para redes sociales directamente desde guiones, completos con generación de voz en off natural. También soporta el cambio de tamaño de aspecto flexible para una compatibilidad óptima con plataformas y exportaciones fáciles.

