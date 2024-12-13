creador de vídeos de procesos conjuntos: Simplifica la Creación de Vídeos

Genera vídeos atractivos para redes sociales rápidamente usando nuestra innovadora función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial técnico de 90 segundos para equipos de marketing, mostrando a HeyGen como un avanzado "editor de vídeo AI" para operaciones de "fusión de vídeos" sin problemas. Emplea un estilo visual dinámico con vistas de pantalla dividida que ilustren la interfaz de usuario de la plataforma, mientras un avatar AI ofrece instrucciones informativas y calmadas. El vídeo también debe integrar subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y reforzar los pasos técnicos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una demostración de producto de 2 minutos dirigida a creadores de contenido profesional, enfatizando la versatilidad de HeyGen como un robusto "editor de vídeo" que maneja sin esfuerzo diversos requisitos de "relación de aspecto y resolución". El estilo visual será pulido, con cortes rápidos y grabaciones de pantalla profesionales, acompañados de una voz en off entusiasta y atractiva. Utiliza varias plantillas y escenas para mostrar las posibilidades creativas y la gama completa de opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para gestores de redes sociales, centrado en crear contenido atractivo de manera eficiente con el "creador de compilaciones de vídeo" de HeyGen para "renderizado ultrarrápido". El estilo visual debe ser rápido y vibrante, mostrando diversos formatos de salida, acompañado de una voz en off enérgica y contundente. Haz uso efectivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para ensamblar rápidamente clips, impulsado por entradas concisas de Texto a vídeo desde guion para transmitir consejos para la generación rápida de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Procesos Conjuntos

Simplifica tu creación de vídeos de principio a fin. Combina varios elementos sin esfuerzo para producir vídeos de calidad profesional con una herramienta en línea intuitiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales diseñadas para varios casos de uso, o comienza con un lienzo en blanco para construir tu visión como creador de vídeos.
2
Step 2
Añade tu Contenido con AI
Integra tu guion, luego aprovecha Texto a vídeo desde guion para generar automáticamente segmentos de vídeo atractivos, transformándote en un editor de vídeo AI. Sube tus propios medios o elige de nuestra extensa biblioteca de stock.
3
Step 3
Mejora los Elementos de tu Vídeo
Da vida a tu vídeo añadiendo un avatar AI para presentar tu mensaje, definiendo un creador de vídeos de procesos conjuntos. Refina aún más tus escenas con transiciones dinámicas y personalización de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Una vez que tu vídeo esté perfecto, descárgalo fácilmente en tu resolución deseada y redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en todas tus plataformas, completando tu experiencia de creador de compilaciones de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento

.

Desarrolla anuncios efectivos fusionando eficientemente diversos activos de vídeo en campañas convincentes y de alta conversión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de combinar clips de vídeo?

HeyGen funciona como un fusionador de vídeos intuitivo, permitiendo a los usuarios combinar sin esfuerzo múltiples clips de vídeo en un solo proyecto cohesivo. Su editor de arrastrar y soltar agiliza la creación de una compilación de vídeo, convirtiéndolo en una herramienta en línea eficiente para la integración de contenido sin problemas.

¿Qué características avanzadas de editor de vídeo AI están disponibles en HeyGen?

HeyGen es un potente editor de vídeo AI que aprovecha la inteligencia artificial de vanguardia para transformar la creación de vídeos. Ofrece avatares AI, generación de texto a vídeo desde guion, generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos para mejorar tus proyectos con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para redes sociales de manera eficiente?

¡Absolutamente! HeyGen es un versátil creador de vídeos equipado con una amplia gama de plantillas diseñadas específicamente para diversas plataformas de redes sociales. Puedes ajustar fácilmente la relación de aspecto y la resolución para asegurar que tu contenido esté perfectamente optimizado para cualquier canal de redes sociales.

¿HeyGen asegura un renderizado ultrarrápido para proyectos de vídeo?

HeyGen está diseñado como una herramienta en línea optimizada para ofrecer un renderizado ultrarrápido para todos tus proyectos de edición de vídeo. Esta capacidad técnica asegura tiempos de respuesta rápidos, permitiéndote producir contenido de vídeo de alta calidad sin largas esperas.

