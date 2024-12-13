Creador de Vídeos de Desarrollo Conjunto para Colaboración Fácil

Crea vídeos profesionales juntos, más rápido, aprovechando el Texto a vídeo inteligente desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 90 segundos dirigido a gestores de proyectos y equipos remotos que necesitan entender nuevas funcionalidades de manera rápida y eficiente. El estilo visual debe ser dinámico e ilustrativo, complementado por una voz clara y segura, mostrando el poder de la "edición de vídeo en la nube" para equipos remotos. Enfatiza cómo los "avatares de IA" de HeyGen pueden presentar información de manera consistente y profesional, facilitando la "colaboración en tiempo real" incluso a través de diferentes zonas horarias.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido nuevos en la producción de vídeos, destacando la facilidad de ser un "creador de vídeos de desarrollo conjunto". El estilo visual y de audio debe ser brillante, atractivo y de tipo tutorial con una narración alentadora y amigable, demostrando cómo las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican el proceso creativo, asegurando una "Interfaz fácil de usar" de principio a fin.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un módulo de formación conciso de 2 minutos para equipos de comunicaciones corporativas y editores de vídeo profesionales, centrado en las mejores prácticas para la distribución de contenido global manteniendo la calidad técnica. Este módulo requiere visuales de alta fidelidad y nítidos con un tono sofisticado y autoritario. Ilustra la importancia de lograr la "exportación en resolución 4K" y la eficiencia del "Renderizado ultrarrápido" para un resultado profesional. Demuestra cómo la función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen adapta el contenido sin esfuerzo para diversas plataformas, asegurando una experiencia de visualización óptima y un alcance global.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo Conjunto

Crea vídeos profesionales sin esfuerzo con tu equipo, aprovechando la IA para una colaboración fluida desde el guion hasta la exportación final, asegurando resultados de alta calidad.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Inicial
Comienza tu vídeo convirtiendo tu guion en un visual dinámico con nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion, estableciendo la base para tu proyecto colaborativo.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Colabora añadiendo avatares de IA realistas para presentar tu contenido, dando vida a tu guion con portavoces profesionales que tu equipo puede perfeccionar.
3
Step 3
Aplica Refinamientos Colaborativos
Utiliza las funciones de colaboración en tiempo real para añadir conjuntamente Subtítulos/captions, asegurando accesibilidad y mensajes claros a través de las contribuciones de tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Proyecto
Finaliza tu vídeo desarrollado colaborativamente seleccionando tu relación de aspecto preferida para varias plataformas y exportándolo en alta calidad, listo para tu audiencia.

Casos de Uso

Optimiza la Producción Colaborativa de Vídeos Sociales

Crea colaborativamente contenido cautivador para redes sociales de manera rápida, utilizando la IA para aumentar la productividad del equipo y la presencia en el mercado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para los usuarios?

HeyGen permite a los usuarios transformar texto en vídeos atractivos con facilidad, aprovechando la avanzada tecnología de creación de vídeos con IA. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y generar locuciones realistas directamente desde tu guion.

¿Pueden los equipos colaborar en proyectos de vídeo dentro de la plataforma de HeyGen?

Sí, HeyGen está diseñado como una solución de edición de vídeo en la nube, permitiendo una edición colaborativa de vídeos sin problemas para los equipos. Esto permite la colaboración en tiempo real y el desarrollo conjunto de contenido de vídeo en un entorno compartido.

¿Qué opciones de exportación de vídeo ofrece HeyGen para asegurar calidad y compatibilidad?

HeyGen ofrece redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto flexibles, incluyendo soporte para exportación en resolución 4K, asegurando que tus vídeos se vean profesionales en cualquier plataforma. También tienes controles de marca para personalizar tu salida de manera efectiva.

¿Incluye HeyGen capacidades avanzadas de locución y subtítulos?

Absolutamente, HeyGen integra capacidades robustas de generación de locuciones y subtítulos/captions automáticos en su plataforma. Esto asegura que tus vídeos generados por IA sean accesibles y altamente atractivos para todas las audiencias.

