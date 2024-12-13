Generador de Vídeos de Formación Laboral para un Aprendizaje y Desarrollo Efectivo de los Empleados
Transforma rápidamente guiones en vídeos de formación profesional utilizando texto a vídeo desde guion para un rápido intercambio de conocimientos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial en vídeo de 60 segundos paso a paso para equipos de L&D documentando cómo usar una nueva función de software interno, directamente desde un guion utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion e incluyendo subtítulos para accesibilidad. El estilo visual debe ser informativo con demostraciones en pantalla, y el tono de audio debe ser calmado e instructivo, dirigido a empleados existentes que buscan guías de uso.
Imagina un clip de vídeo motivacional de 30 segundos para compartir conocimiento interno, destacando un éxito reciente del equipo, construido utilizando plantillas y escenas existentes y mejorado con medios dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock. El estilo visual debe ser vibrante e inspirador, con música de fondo animada y una voz en off entusiasta, dirigido a líderes de equipo ansiosos por actualizaciones fáciles y difusión de conocimiento.
Produce una visión general de producto informativa de 90 segundos como un tutorial técnico para clientes, mostrando una nueva función y guiándolos a través de su configuración. Aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para distribución multiplataforma y asegura subtítulos precisos. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con una entrega de audio profesional y clara, diseñado para una audiencia de clientes interactuando con tu salida de generador de vídeo de IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación y la Producción de Cursos.
Empodera a tu equipo de L&D para desarrollar rápidamente más cursos de formación y distribuirlos a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza vídeo impulsado por IA para crear contenido dinámico e interactivo que mejora significativamente el aprendizaje de los empleados y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos de IA para formación laboral?
HeyGen sirve como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los equipos de L&D crear rápidamente vídeos de formación laboral profesional. Los usuarios pueden aprovechar Avatares de IA y Voces en Off de IA para transformar guiones en documentación de vídeo atractiva sin esfuerzo.
¿Cuáles son las principales ventajas para los equipos de L&D al usar HeyGen para la formación de empleados?
Para los equipos de L&D, HeyGen simplifica la creación de contenido de formación de empleados de alta calidad y el intercambio de conocimientos. Sus características permiten actualizaciones fáciles y una producción eficiente de varios vídeos de formación, mejorando las experiencias de aprendizaje en general.
¿HeyGen ofrece soluciones para crear vídeos de formación accesibles y multilingües?
Absolutamente. HeyGen apoya el intercambio de conocimientos global al ofrecer Traducciones con un Clic y un reproductor de vídeo multilingüe para tus vídeos de formación. Esto asegura que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia.
¿Puede HeyGen ayudar en la generación de guías de uso y tutoriales técnicos?
Sí, HeyGen es una herramienta efectiva para producir guías de uso claras y tutoriales técnicos detallados. Más allá del texto a vídeo, los usuarios pueden incorporar grabación de pantalla para crear documentación de vídeo completa.