Crea un vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos empleados, utilizando un avatar de IA profesional y generación de voz en off clara para explicar las políticas básicas de la empresa como parte de tu suite de generador de vídeos de formación laboral. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un tono de audio amigable y alentador, dirigido a una audiencia de nuevos empleados.

Generar Vídeo