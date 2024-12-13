Crea un vídeo explicativo animado de 90 segundos para nuevos empleados en una startup tecnológica, diseñado para simplificar el proceso de incorporación inicial presentando la cultura de la empresa y las herramientas esenciales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con elementos animados personalizados, complementado por una voz en off enérgica pero clara. Este "vídeo de formación" utilizará eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y atractiva, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible.

Generar Vídeo