Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a Gerentes de RRHH y Especialistas en L&D, demostrando lo rápido que se pueden crear nuevos vídeos de "integración de empleados". El estilo visual debe ser profesional y alentador, con grabaciones de pantalla limpias y música de fondo animada, mientras que el audio ofrece una voz clara y orientadora. Enfatiza la simplicidad de convertir "módulos de formación" de texto en contenido de vídeo atractivo utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos para Formadores Corporativos y Propietarios de Pequeñas Empresas, ilustrando el poder de los "cursos en línea" atractivos con presentadores virtuales. El estilo visual y de audio debe ser moderno, dinámico y limpio, con una locución amigable pero profesional. Muestra cómo los "avatares de IA" realistas de HeyGen pueden transmitir información compleja, haciendo el aprendizaje más interactivo y accesible.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos dirigido a Ejecutivos de Negocios y Gerentes de Operaciones, destacando cómo un "generador de módulos de formación laboral" optimiza los procesos. El vídeo debe adoptar un estilo visual rápido y orientado a soluciones con infografías nítidas, complementado por una voz segura y autoritaria. Esta pieza debe comunicar eficazmente el potencial significativo para "reducir los costos de formación" aprovechando las capacidades de "Generación de locuciones" de HeyGen.
Diseña un vídeo práctico de 50 segundos para Diseñadores Instruccionales y Gerentes de Producto, centrado en crear "guías prácticas" efectivas con facilidad. El estilo visual debe ser tipo tutorial y atractivo, con capturas de pantalla paso a paso, apoyado por un narrador útil y claro. Ilustra cómo los "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican la producción de segmentos de aprendizaje concisos e impactantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Módulos de Formación Laboral

Crea sin esfuerzo módulos de formación para empleados atractivos y profesionales, desde guion hasta SCORM, utilizando herramientas intuitivas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en el generador, o selecciona una plantilla prediseñada para estructurar eficientemente tu módulo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso del aprendiz seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para entregar tu contenido de formación con una apariencia profesional y consistente.
3
Step 3
Genera Locuciones y Pulido
Aprovecha la generación avanzada de locuciones para dar vida a tu guion con una narración de sonido natural, asegurando una entrega clara y consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Módulo de Formación
Una vez que tu módulo esté perfecto, expórtalo fácilmente como un paquete SCORM para una integración sin problemas con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) existente.

Crea Contenido Motivacional Atractivo para la Formación

Produce contenido de vídeo inspirador que motive y conecte con los aprendices, fomentando un ambiente de formación positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de módulos de formación para empleados?

HeyGen funciona como una plataforma de formación para empleados impulsada por IA, permitiéndote generar rápidamente cursos en línea atractivos y módulos de formación. Su avanzada función de texto a vídeo desde guion, combinada con avatares de IA realistas, agiliza la producción de contenido de alta calidad para tu equipo.

¿HeyGen admite el desarrollo de módulos de formación interactivos?

¡Absolutamente! HeyGen te permite crear módulos de formación dinámicos e interactivos utilizando plantillas personalizables y avatares de IA realistas. Puedes integrar fácilmente la generación de locuciones y visuales atractivos para mejorar la efectividad de tus programas de integración de empleados y aprendizaje continuo.

¿Qué capacidades de vídeo ofrece HeyGen para contenido de formación laboral?

HeyGen proporciona herramientas robustas de creación de vídeos diseñadas específicamente para tus módulos de formación laboral. Puedes aprovechar la generación de texto a vídeo y locuciones profesionales para producir guías prácticas y cursos en línea atractivos, convirtiéndolo en un generador de módulos de formación laboral ideal para diversas necesidades.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y los elementos visuales para mi contenido de formación?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para tus módulos de formación. Puedes seleccionar entre una diversa gama de avatares de IA y adaptar escenas utilizando una variedad de plantillas, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con la estética y los objetivos educativos de tu marca.

