Creador de Vídeos de Formación en Habilidades Laborales: Impulsa el Desarrollo de los Empleados

Crea vídeos de formación en habilidades laborales atractivos con avatares de AI que cautivan a los aprendices y mejoran el desarrollo de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos que demuestre una nueva función de software para empleados existentes que necesitan formación técnica rápida. El vídeo debe tener un diseño visual nítido y limpio con texto claro en pantalla y una locución profesional e informativa, hecho eficiente por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de desarrollo de empleados de 90 segundos para gerentes de nivel medio, diseñado para mejorar la comunicación de liderazgo. El estilo visual debe ser inspirador y moderno, con música de fondo motivacional, aprovechando las plantillas personalizables de HeyGen para un aspecto pulido y cohesivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial en vídeo de 30 segundos para una nueva herramienta de comunicación interna, dirigido a todo el personal de la empresa, enfocándose en las características clave. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual dinámico y de cortes rápidos con audio claro y conciso entregado a través de la generación de locuciones de HeyGen para asegurar precisión y consistencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Habilidades Laborales

Crea rápidamente vídeos de formación en habilidades laborales atractivos y efectivos utilizando nuestro generador de vídeos AI, empoderando a los equipos de L&D para optimizar la formación de empleados.

1
Step 1
Crear Desde Plantillas
Comienza tu proyecto de manera eficiente. Selecciona entre plantillas personalizables y escenas para construir la base de tu vídeo, optimizando la creación de vídeos para cualquier tema.
2
Step 2
Añadir Avatares de AI
Mejora el compromiso con un presentador virtual. Elige entre una amplia gama de avatares de AI para impartir tu lección, haciendo que la formación de empleados sea más dinámica e impactante.
3
Step 3
Generar Locuciones
Da vida a tu guion con una narración natural. Utiliza nuestra función de generación de locuciones para un audio convincente, asegurando una comunicación clara en tus vídeos de formación.
4
Step 4
Exportar Tu Vídeo Final
Prepara tu vídeo para su distribución. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizar tu contenido profesional para varias plataformas, perfecto para compartir dentro de tu biblioteca de vídeos tutoriales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Habilidades y Procesos Complejos

.

Transforma habilidades laborales intrincadas, Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) y conceptos técnicos en lecciones en vídeo fáciles de entender utilizando avatares de AI y plantillas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?

HeyGen permite a los equipos de L&D crear vídeos de formación atractivos rápidamente utilizando su generador de vídeos AI. Aprovecha las plantillas personalizables y los avatares de AI realistas para producir vídeos de calidad profesional que cautivan a los aprendices y promueven un intercambio de conocimientos efectivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación integral para empleados?

HeyGen proporciona una plataforma robusta de creación de vídeos con características como locuciones generadas por AI, grabación de pantalla y capacidades de texto a vídeo. Esto permite el desarrollo fácil de SOPs, formación técnica y una biblioteca de vídeos tutoriales integral para mejorar el desarrollo de los empleados.

¿Puede HeyGen generar avatares de AI realistas y locuciones para contenido de formación?

Sí, HeyGen se especializa en generar avatares de AI realistas y locuciones de alta calidad, permitiéndote personalizar tu contenido de vídeo. Esta poderosa combinación mejora el compromiso del aprendiz y asegura una comunicación clara y consistente en todos tus materiales de formación.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para los profesionales de L&D?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con una interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar y una rica biblioteca de plantillas personalizables. Esto permite a los profesionales de L&D producir vídeos de calidad profesional sin esfuerzo, enfocándose en el contenido en lugar de en la producción compleja.

