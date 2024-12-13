Creador de Videos de Formación Laboral con AI: Potencia tu Fuerza Laboral
Transforma el desarrollo de habilidades y la formación en línea. Genera videos instructivos atractivos rápidamente con Texto a video desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un video de microaprendizaje dinámico de 45 segundos para profesionales que buscan mejorar el desarrollo de sus habilidades. Este módulo de formación en línea conciso debe emplear los diversos Plantillas y escenas de HeyGen para explicar visualmente conceptos complejos con gráficos atractivos y una pista de audio animada, asegurando una transferencia de conocimiento rápida y efectiva.
Produce un video de marca personal corto e impactante de 30 segundos para individuos que buscan elevar su gestión de carrera. Con un sofisticado avatar de AI como tu presentador en pantalla, este video debe transmitir tu experiencia y visión con un estilo visual moderno y una voz amigable y profesional, solidificando tu presencia en línea.
Desarrolla un video informativo de incorporación de empleados de 60 segundos para nuevos miembros del equipo, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. Asegura claridad y accesibilidad incorporando Subtítulos/captions de HeyGen, junto con un estilo visual acogedor y una voz en off tranquilizadora, para crear una experiencia de formación inclusiva y de apoyo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación en Línea y el Desarrollo de Habilidades.
Expande los programas de formación en línea y desarrollo de habilidades, alcanzando a una audiencia más amplia de buscadores de empleo y profesionales a nivel global.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora el impacto de la formación laboral y la incorporación de empleados creando videos de AI atractivos que mejoran el aprendizaje y la retención.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación laboral?
HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades de Texto a video para crear videos de formación profesional sin esfuerzo. Es un Creador de Videos de Formación Laboral con AI ideal para la incorporación de empleados a escala y el desarrollo de habilidades.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear videos de formación atractivos?
HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas, incluyendo Plantillas personalizables, generación de Voz en off y Subtítulos/captions automáticos. Puedes crear fácilmente videos impactantes y profesionales para la formación en línea.
¿Puede HeyGen realmente generar videos de formación de alta calidad rápidamente?
Sí, con el avanzado creador de videos de AI de HeyGen, puedes transformar texto en videos de formación pulidos en minutos. Nuestra plataforma agiliza todo el proceso de producción, desde el guion hasta el video final, utilizando avatares de AI.
¿Cómo apoya HeyGen la marca dentro del contenido de formación?
HeyGen ofrece amplios controles de Branding, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en tus videos de formación. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para toda tu comunicación interna y e-learning.