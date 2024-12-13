Crea Vídeos de Preparación para el Trabajo con nuestro Generador de IA
Empodera a tus equipos de L&D para crear e-learning y formación en cumplimiento atractivos con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla una "guía práctica" de 45 segundos dirigida a "equipos de L&D" que demuestre una nueva función de software. El vídeo necesita un estilo visual atractivo y dinámico con superposiciones de texto en pantalla y visuales vibrantes de "Biblioteca de medios/soporte de stock" para ilustrar los pasos claramente. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una producción rápida e incluye "Subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad y reforzar los puntos clave de aprendizaje para todos los espectadores.
Produce un vídeo de bienvenida de "inducción de empleados" de 30 segundos para todos los nuevos contratados, diseñado para presentar los valores de la empresa en un formato de "contenido de vídeo atractivo". Este vídeo debe proyectar un estilo visual amigable y accesible con paletas de colores cálidos y una "generación de voz en off" acogedora. Enfócate en usar las "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear rápidamente una experiencia acogedora, complementada con visuales atractivos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Diseña un vídeo de actualización de "formación en cumplimiento" de 50 segundos para todo el personal, centrado en un cambio crítico de política dentro del módulo de "e-learning". El estilo visual debe ser directo y autoritario, utilizando gráficos claros y una "generación de voz en off" profesional para transmitir información esencial sin jerga. Asegúrate de que este vídeo pueda integrarse sin problemas en varias plataformas aprovechando el "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" de HeyGen para una visualización óptima en todos los dispositivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Creación de Cursos de Formación.
Desarrolla extensos cursos de preparación para el trabajo y contenido de e-learning de manera eficiente para educar a una audiencia más amplia a nivel global.
Mejora el Compromiso de Aprendizaje.
Aprovecha los avatares de IA y elementos interactivos para crear vídeos de formación dinámicos que mejoren significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en contenido de vídeo atractivo, con avatares de IA realistas y voz en off de IA. Esto hace de HeyGen un generador de vídeos de IA ideal para que los equipos de L&D produzcan materiales de formación de empleados y e-learning de alta calidad de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido de generador de vídeos de preparación para el trabajo con visuales personalizados?
Sí, HeyGen permite a los usuarios crear contenido de generador de vídeos de preparación para el trabajo personalizado utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion combinada con avatares de IA realistas. También puedes utilizar plantillas predefinidas e integrar tu propia marca para un toque personalizado.
¿Qué tipos de formación de empleados se pueden crear utilizando la plataforma de vídeo de IA de HeyGen?
La versátil plataforma de vídeo de IA de HeyGen admite una amplia gama de necesidades de formación de empleados, incluyendo formación en cumplimiento, inducción de empleados y desarrollo de vídeos de formación técnica. Su interfaz intuitiva y características diversas ayudan a los equipos de L&D a producir contenido de vídeo efectivo y atractivo.
¿Ofrece HeyGen características para mejorar la accesibilidad y el branding de los vídeos de e-learning?
Absolutamente. HeyGen mejora los vídeos de e-learning con voz en off de IA personalizable y subtítulos/captions automáticos para una mejor accesibilidad. Además, los controles de branding robustos permiten la inclusión de logotipos y colores personalizados, asegurando una representación de marca consistente en todo tu contenido.