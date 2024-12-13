Creador de Vídeos de Preparación para el Trabajo: Consigue tu Trabajo Soñado Más Rápido

Crea rápidamente entrevistas de práctica impactantes y destaca sobre la competencia con Text-to-video from script sin complicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de reclutamiento dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH y reclutadores, mostrando lo rápido que pueden crear "vídeos de reclutamiento" atractivos para captar a los mejores talentos. Emplea un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada. Enfatiza la eficiencia de los "Templates & scenes" de HeyGen para iniciar su proceso de creación de vídeos de reclutamiento con AI.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 30 segundos dirigido a ejecutivos de nivel C y equipos de marketing, ilustrando lo poderosos que pueden ser los "vídeos de marca empleadora" para mostrar la cultura y los valores de la empresa. La estética visual debe ser pulida e inspiradora, utilizando colores de marca vibrantes y una voz en off cálida y atractiva generada con la función de "Voiceover generation" de HeyGen. Este vídeo debe subrayar cómo la personalización de la marca ayuda a atraer a los mejores talentos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial de 50 segundos para creadores de contenido y gerentes de RRHH sobre cómo transformar un guion simple en un vídeo profesional usando HeyGen como "AI video maker". El estilo visual y de audio debe ser claro e informativo, centrándose en la simplicidad del proceso. Demuestra el flujo de trabajo sin fisuras de "Text-to-video from script" y cómo agiliza la creación de contenido para diversas comunicaciones internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Preparación para el Trabajo

Crea rápidamente vídeos de entrevistas de práctica profesionales para aumentar la confianza de los candidatos y agilizar tu proceso de contratación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Escribe o pega tus preguntas de entrevista y las respuestas deseadas. Utiliza Text-to-video from script para convertir automáticamente tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus preguntas de entrevista o proporcionar retroalimentación, haciendo la experiencia dinámica y realista.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Incorpora el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales usando los controles de Branding para mantener un aspecto coherente y profesional.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce vídeos de entrevistas de práctica de alta calidad, completos con generación de voz en off, listos para que los candidatos los revisen y se preparen de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Reclutamiento y Marca Personal Atractivos

.

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales para atraer a los mejores talentos o currículums en vídeo atractivos que muestren habilidades para cualquier solicitud de empleo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de reclutamiento con AI?

El creador de vídeos de AI de HeyGen permite a los equipos creativos producir vídeos de reclutamiento atractivos y vídeos de marca empleadora. Con avatares de AI personalizables y una biblioteca de plantillas de vídeo, HeyGen asegura un mensaje de marca profesional y coherente para atraer a los mejores talentos.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento con AI?

Sí, HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de reclutamiento con AI, permitiéndote agilizar el proceso de reclutamiento. Puedes convertir fácilmente texto en vídeo desde un guion con generación de voz en off realista, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para tus campañas de reclutamiento.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de preparación para entrevistas virtuales?

Absolutamente, HeyGen sirve como un innovador creador de vídeos de preparación para entrevistas, permitiendo a las personas practicar entrevistas y perfeccionar sus respuestas. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para crear escenarios de entrevistas virtuales realistas, construyendo confianza para el éxito en la selección de candidatos.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para atraer a los mejores talentos?

HeyGen ofrece amplias características de personalización de marca para ayudarte a atraer a los mejores talentos, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo y colores de marca. Crea vídeos de marca empleadora atractivos con avatares de AI personalizados y plantillas de vídeo para mostrar efectivamente la cultura de tu empresa.

