Creador de Vídeos de Preparación para el Trabajo: Consigue tu Trabajo Soñado Más Rápido
Crea rápidamente entrevistas de práctica impactantes y destaca sobre la competencia con Text-to-video from script sin complicaciones.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de reclutamiento dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH y reclutadores, mostrando lo rápido que pueden crear "vídeos de reclutamiento" atractivos para captar a los mejores talentos. Emplea un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada. Enfatiza la eficiencia de los "Templates & scenes" de HeyGen para iniciar su proceso de creación de vídeos de reclutamiento con AI.
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 30 segundos dirigido a ejecutivos de nivel C y equipos de marketing, ilustrando lo poderosos que pueden ser los "vídeos de marca empleadora" para mostrar la cultura y los valores de la empresa. La estética visual debe ser pulida e inspiradora, utilizando colores de marca vibrantes y una voz en off cálida y atractiva generada con la función de "Voiceover generation" de HeyGen. Este vídeo debe subrayar cómo la personalización de la marca ayuda a atraer a los mejores talentos.
Diseña un tutorial de 50 segundos para creadores de contenido y gerentes de RRHH sobre cómo transformar un guion simple en un vídeo profesional usando HeyGen como "AI video maker". El estilo visual y de audio debe ser claro e informativo, centrándose en la simplicidad del proceso. Demuestra el flujo de trabajo sin fisuras de "Text-to-video from script" y cómo agiliza la creación de contenido para diversas comunicaciones internas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Preparación para Entrevistas.
Aumenta el compromiso y la retención de conocimiento de los entrevistados con vídeos de práctica de entrevistas dinámicos y potenciados por AI, haciendo la preparación para el trabajo más efectiva.
Desarrolla Cursos Completos de Preparación para el Trabajo.
Produce y distribuye cursos de vídeo de alta calidad generados por AI sobre habilidades de entrevista y desarrollo profesional, alcanzando fácilmente a una audiencia global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de reclutamiento con AI?
El creador de vídeos de AI de HeyGen permite a los equipos creativos producir vídeos de reclutamiento atractivos y vídeos de marca empleadora. Con avatares de AI personalizables y una biblioteca de plantillas de vídeo, HeyGen asegura un mensaje de marca profesional y coherente para atraer a los mejores talentos.
¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento con AI?
Sí, HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de reclutamiento con AI, permitiéndote agilizar el proceso de reclutamiento. Puedes convertir fácilmente texto en vídeo desde un guion con generación de voz en off realista, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para tus campañas de reclutamiento.
¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de preparación para entrevistas virtuales?
Absolutamente, HeyGen sirve como un innovador creador de vídeos de preparación para entrevistas, permitiendo a las personas practicar entrevistas y perfeccionar sus respuestas. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para crear escenarios de entrevistas virtuales realistas, construyendo confianza para el éxito en la selección de candidatos.
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para atraer a los mejores talentos?
HeyGen ofrece amplias características de personalización de marca para ayudarte a atraer a los mejores talentos, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo y colores de marca. Crea vídeos de marca empleadora atractivos con avatares de AI personalizados y plantillas de vídeo para mostrar efectivamente la cultura de tu empresa.