Creador de Vídeos de Ofertas de Empleo: Atrae a los Mejores Talentos
Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de reclutamiento que atraigan a los mejores talentos utilizando la potente capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina crear un vídeo de reclutamiento convincente de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de contratación, mostrando la cultura única de una startup en crecimiento. Este vídeo debe combinar texto en pantalla amigable con animaciones lúdicas, acompañado de una inspiradora pista acústica. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de aspecto profesional que haga que el proceso de contratación sea menos intimidante y más atractivo para los solicitantes.
Para crear verdaderamente vídeos de reclutamiento que resuenen, desarrolla una narrativa de 60 segundos dirigida a reclutadores corporativos y equipos de marketing, destacando un día en la vida de un empleado en un rol específico. Este estilo visual profesional y empático, acompañado de una sutil partitura orquestal, debe transmitir auténticamente los valores de la empresa. Incorpora un poderoso llamado a la acción al final, entregado de manera experta utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para un atractivo pulido y persuasivo.
Produce un vibrante vídeo de reclutamiento de empleados de 15 segundos específicamente para plataformas sociales, dirigido a buscadores de empleo de nivel inicial y jóvenes profesionales. Este montaje de ritmo rápido debe presentar cortes rápidos de miembros diversos del equipo colaborando y disfrutando de actividades en el lugar de trabajo, acompañado de una canción pop moderna y enérgica. Asegúrate de que todos los mensajes clave se refuercen con Subtítulos generados por HeyGen, haciéndolo accesible e impactante incluso sin sonido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de empleo en vídeo convincentes que atraigan a un grupo más amplio de candidatos calificados y optimicen el compromiso de los candidatos.
Vídeos de Reclutamiento Social Atractivos.
Crea fácilmente vídeos cautivadores para plataformas sociales, ampliando tu alcance a posibles solicitantes y aumentando la visibilidad de la marca empleadora.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento rápidamente?
Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y sus extensas plantillas de vídeo te permiten crear rápidamente vídeos de reclutamiento que destacan. Como líder en la creación de vídeos de reclutamiento, HeyGen simplifica todo el proceso, permitiéndote centrarte en atraer a los mejores talentos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para un vídeo de reclutamiento de empleados?
Con HeyGen, puedes personalizar completamente tu vídeo de reclutamiento de empleados utilizando un editor de arrastrar y soltar, añadiendo animaciones de texto e integrando los elementos específicos de tu marca. Accede a una rica biblioteca de medios para alinear perfectamente tu vídeo con la cultura de tu empresa.
¿Cómo puedo compartir eficazmente mi vídeo de ofertas de empleo usando HeyGen?
HeyGen te permite exportar fácilmente tu vídeo de ofertas de empleo en varios formatos de aspecto, optimizados para compartir en todas las principales plataformas sociales. Incluye un llamado a la acción convincente para guiar a los candidatos directamente a tu página de aplicación.
¿El creador de vídeos de ofertas de empleo impulsado por AI de HeyGen ahorra tiempo?
Absolutamente, las herramientas impulsadas por AI de HeyGen reducen significativamente el tiempo y esfuerzo necesarios para producir vídeos de alta calidad. Nuestro creador de vídeos de ofertas de empleo automatiza procesos complejos, permitiéndote crear contenido atractivo de manera eficiente que ayuda a atraer a los mejores talentos.