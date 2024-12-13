Generador de Vídeos de Oferta de Empleo: Contrata Más Rápido con IA

Crea vídeos de reclutamiento atractivos rápidamente. Transforma texto en contenido de contratación cautivador usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de oferta de empleo de 60 segundos utilizando una plantilla de vídeo profesional, específicamente dirigido a ingenieros de software experimentados. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con texto relevante en pantalla y una voz de IA segura describiendo los desafíos técnicos y los beneficios de la empresa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion para convertir sin problemas tu descripción del trabajo en contenido de vídeo atractivo, convirtiéndolo en un generador de vídeos de oferta de empleo efectivo para roles especializados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de contratación de 30 segundos para profesionales en el inicio de su carrera, contando una breve historia sobre el crecimiento dentro de tu empresa. El estilo visual debe ser aspiracional y contar con medios de archivo diversos de la biblioteca de medios/soporte de archivo, acompañado de una voz de IA cálida y alentadora. Asegura una comunicación clara con subtítulos generados automáticamente, transformando tu mensaje de reclutamiento en una poderosa pieza de creación de contenido con la ayuda de un generador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de reclutamiento de 15 segundos, llamativo y diseñado para feeds de redes sociales, dirigido a candidatos pasivos con un estilo visual vibrante y de ritmo rápido. Usa mensajes de texto concisos para resaltar los beneficios clave del trabajo, incorporando animaciones sutiles para un toque visual. Optimiza este resumen rápido para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto, asegurando el máximo alcance e impacto para tu mensaje de contratación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Oferta de Empleo

Transforma fácilmente tus descripciones de trabajo en vídeos de reclutamiento atractivos usando IA, atrayendo a los mejores talentos con visuales dinámicos y mensajes claros.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu descripción del trabajo o escribiendo un nuevo guion. Nuestro generador de vídeos de IA analizará tu texto para preparar la creación del vídeo, asegurando que tus mensajes clave sean claros y concisos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tu empresa o rol. Estos presentadores digitales realistas transmitirán tu mensaje de oferta de empleo con sincronización labial y expresiones naturales.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo de reclutamiento con el logotipo de tu empresa, colores y música de fondo usando nuestros controles de marca. Esto asegura que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de marca de tu empleador.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo final de oferta de empleo en varias relaciones de aspecto optimizadas para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tu vídeo atractivo en redes sociales y bolsas de trabajo para llegar a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Marca del Empleador con IA

Crea vídeos atractivos e inspiradores que muestren la cultura y los valores de tu empresa, atrayendo efectivamente a candidatos motivados a tus ofertas de empleo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido creativo con IA?

HeyGen permite a los usuarios generar vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas y una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Esto agiliza el proceso creativo, haciendo que la creación de contenido profesional sea accesible para diversas necesidades.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de oferta de empleo efectivo?

HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo de reclutamiento atractivo a partir de mensajes de texto, permitiéndote transformar rápidamente descripciones de trabajo en vídeos de contratación dinámicos. Sus capacidades de generador de texto a vídeo son ideales para un marketing de adquisición de talento eficiente.

¿Puede HeyGen generar voces de IA y proporcionar traducciones para vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con un avanzado generador de voces de IA que puede leer tu guion con voces de sonido natural y sincronización labial precisa. Esto incluye un sólido soporte para traducciones, permitiéndote llegar a audiencias diversas a nivel global.

¿Ofrece HeyGen funciones para personalizar vídeos para redes sociales?

HeyGen proporciona un editor de vídeo versátil y controles de marca, incluyendo personalización de logotipo y colores, para adaptar tu contenido a varias plataformas. Puedes ajustar fácilmente las relaciones de aspecto y utilizar plantillas de vídeo para optimizar el compromiso en redes sociales.

