Generador de Vídeos de Ofertas de Trabajo: Recluta Talento de Primera Más Rápido
Atrae a los mejores candidatos con impresionantes vídeos de reclutamiento utilizando "Templates & scenes" profesionales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un enérgico vídeo de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan promocionar sus vacantes en diversas plataformas sociales. El estilo visual debe ser brillante y positivo, con una voz en off amigable y conversacional generada a través de la función "Text-to-video from script" de HeyGen, con el objetivo de hacer que el reclutamiento se sienta accesible y emocionante para los solicitantes de empleo.
Produce un innovador vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a reclutadores corporativos, demostrando cómo un creador de vídeos de reclutamiento puede modernizar la contratación. El vídeo debe presentar un "AI avatar" profesional entregando los beneficios clave de la empresa con una "Voiceover generation" clara y atractiva de HeyGen, ambientado con gráficos elegantes y minimalistas y una banda sonora sofisticada e inspiradora para transmitir tecnología de vanguardia a los buscadores de empleo pasivos.
Diseña un conciso vídeo de 15 segundos para redes sociales para equipos de marketing, con un fuerte llamado a la acción para una nueva oferta de trabajo. El estilo visual debe ser audaz y directo, utilizando colores brillantes y texto nítido, con una pista de audio impactante y urgente. Aprovecha la función "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen para optimizar este clip dinámico para varias plataformas de redes sociales y asegurar el máximo alcance para los buscadores de empleo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Reclutamiento de Alto Impacto.
Aprovecha la IA para producir rápidamente anuncios de vídeo atractivos que atraigan a los mejores talentos y llenen posiciones más rápido.
Distribuye Ofertas de Trabajo Atractivas en Redes Sociales.
Crea y comparte fácilmente vídeos de ofertas de trabajo cautivadores en plataformas sociales para expandir el alcance y atraer a un grupo más amplio de solicitantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos con IA que te permite producir rápidamente vídeos de marketing profesionales para diversas plataformas sociales. Utiliza avatares de IA y un editor de arrastrar y soltar para dar vida a tu visión creativa de manera eficiente.
¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de reclutamiento?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo, incluidas aquellas perfectas para la generación de vídeos de ofertas de trabajo y reclutamiento de empleados. Estas plantillas de vídeo simplifican la creación de contenido, haciendo que sea sencillo producir vídeos impactantes para redes sociales.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos con IA efectivo?
HeyGen destaca al transformar texto en vídeo con avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad. Esta poderosa tecnología de IA facilita la creación de vídeos publicitarios pulidos y añadir un llamado a la acción convincente sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen crear anuncios de vídeo para diferentes plataformas sociales?
Absolutamente, HeyGen funciona como un creador de anuncios de vídeo en línea, permitiéndote producir diversos anuncios de vídeo optimizados para cualquier plataforma social. Implementa controles de marca como logotipos y colores para mantener una identidad de marca consistente en todos tus vídeos de redes sociales.