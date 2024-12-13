Generador de Vídeos de Descripción de Puestos: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos
Transforma fácilmente descripciones de puestos en vídeos de reclutamiento atractivos usando avatares de IA para humanizar tu marca y atraer al mejor talento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 45 segundos diseñado para redes sociales para atraer a candidatos potenciales y colegas de la industria. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y auditivo dinámico y aspiracional, destacando la cultura de la empresa a través de varias plantillas y escenas, con mensajes clave reforzados por subtítulos.
Produce un vídeo informativo de 30 segundos sobre la evaluación de puestos para empleados internos, detallando un nuevo proceso de revisión de desempeño. El vídeo debe tener un tono claro, conciso y alentador, utilizando avatares de IA profesionales para transmitir el mensaje, y optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
Diseña un vídeo explicativo integral de 90 segundos para tu página de carreras, guiando a los candidatos a través de todo el proceso de contratación. El estilo visual y auditivo debe ser acogedor y detallado, utilizando texto a vídeo desde el guion para transmitir información paso a paso, complementado con medios enriquecidos del soporte de biblioteca/stock de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza Vídeos de Reclutamiento y Onboarding.
Mejora tu proceso de contratación y la integración de empleados con vídeos de descripción de puestos generados por IA que aumentan la retención y la comprensión.
Amplifica la Marca Empleadora en Redes Sociales.
Crea y comparte rápidamente vídeos de descripción de puestos atractivos para LinkedIn y otras plataformas, atrayendo al mejor talento y fortaleciendo tu marca empleadora.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de descripción de puestos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de descripción de puestos atractivos aprovechando la tecnología de generador de vídeos de IA. Puedes transformar guiones de texto en vídeos profesionales usando diversos avatares de IA y plantillas personalizables, agilizando significativamente tu proceso de contratación.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de reclutamiento?
HeyGen mejora tus vídeos de reclutamiento con características como avatares de IA realistas y generación avanzada de locuciones. También puedes añadir subtítulos profesionales y utilizar controles de marca para mantener una apariencia consistente en todas las plataformas de redes sociales y en tu página de carreras.
¿Puede HeyGen usarse para propósitos más allá del reclutamiento, como evaluaciones de empleados?
Sí, HeyGen es versátil y puede usarse para más que solo vídeos de reclutamiento. Funciona como un eficaz creador de vídeos de descripción de evaluaciones de puestos, ayudándote a crear vídeos atractivos de Evaluación de Empleados, Vídeos de Revisión de Desempeño e incluso módulos de formación para mejorar los conocimientos de RRHH.
¿Cómo asegura HeyGen vídeos de alta calidad generados por IA?
HeyGen asegura vídeos de alta calidad generados por IA a través de una sofisticada tecnología de generador de vídeos de IA, ofreciendo amplias opciones de edición de vídeo y una rica biblioteca de medios. También puedes optimizar los vídeos con redimensionamiento y exportación de proporciones, haciendo que tus presentadores se vean profesionales en todas las plataformas.