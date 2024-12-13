Generador de Vídeos de Descripción de Puestos: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos

Transforma fácilmente descripciones de puestos en vídeos de reclutamiento atractivos usando avatares de IA para humanizar tu marca y atraer al mejor talento.

Crea un vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a buscadores de empleo en LinkedIn, mostrando un día en la vida en tu empresa. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con avatares de IA diversos interactuando en un entorno de oficina moderna, acompañado de una locución entusiasta generada con la función de generación de locuciones de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marca empleadora de 45 segundos diseñado para redes sociales para atraer a candidatos potenciales y colegas de la industria. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y auditivo dinámico y aspiracional, destacando la cultura de la empresa a través de varias plantillas y escenas, con mensajes clave reforzados por subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 30 segundos sobre la evaluación de puestos para empleados internos, detallando un nuevo proceso de revisión de desempeño. El vídeo debe tener un tono claro, conciso y alentador, utilizando avatares de IA profesionales para transmitir el mensaje, y optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo integral de 90 segundos para tu página de carreras, guiando a los candidatos a través de todo el proceso de contratación. El estilo visual y auditivo debe ser acogedor y detallado, utilizando texto a vídeo desde el guion para transmitir información paso a paso, complementado con medios enriquecidos del soporte de biblioteca/stock de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Descripción de Puestos

Crea rápidamente vídeos de descripción de puestos atractivos y de alta calidad para atraer al mejor talento y humanizar tu marca con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el texto de la descripción del puesto en el generador para formar la base de tu vídeo, aprovechando el poder de Texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige tu Presentación
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas para representar a tu empresa y presentar tu descripción de puesto con una presencia profesional y atractiva.
3
Step 3
Mejora con la Marca
Personaliza tu vídeo con logotipos de la empresa, colores de marca y otros elementos visuales usando controles de marca (logotipo, colores) para mantener una identidad de marca empleadora consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de descripción de puesto de alta calidad y expórtalo en varios formatos de proporciones, listo para compartir en bolsas de trabajo, redes sociales o en tu página de carreras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Dinámicos de Ofertas de Trabajo

Produce sin esfuerzo vídeos de anuncios de trabajo de alto impacto con IA, detallando claramente roles y responsabilidades para atraer a los mejores candidatos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de descripción de puestos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de descripción de puestos atractivos aprovechando la tecnología de generador de vídeos de IA. Puedes transformar guiones de texto en vídeos profesionales usando diversos avatares de IA y plantillas personalizables, agilizando significativamente tu proceso de contratación.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de reclutamiento?

HeyGen mejora tus vídeos de reclutamiento con características como avatares de IA realistas y generación avanzada de locuciones. También puedes añadir subtítulos profesionales y utilizar controles de marca para mantener una apariencia consistente en todas las plataformas de redes sociales y en tu página de carreras.

¿Puede HeyGen usarse para propósitos más allá del reclutamiento, como evaluaciones de empleados?

Sí, HeyGen es versátil y puede usarse para más que solo vídeos de reclutamiento. Funciona como un eficaz creador de vídeos de descripción de evaluaciones de puestos, ayudándote a crear vídeos atractivos de Evaluación de Empleados, Vídeos de Revisión de Desempeño e incluso módulos de formación para mejorar los conocimientos de RRHH.

¿Cómo asegura HeyGen vídeos de alta calidad generados por IA?

HeyGen asegura vídeos de alta calidad generados por IA a través de una sofisticada tecnología de generador de vídeos de IA, ofreciendo amplias opciones de edición de vídeo y una rica biblioteca de medios. También puedes optimizar los vídeos con redimensionamiento y exportación de proporciones, haciendo que tus presentadores se vean profesionales en todas las plataformas.

