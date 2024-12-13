Generador de Vídeos de Incorporación Laboral: Optimiza la Formación de Nuevos Empleados
Aumenta el compromiso de los nuevos empleados y optimiza la incorporación con vídeos cautivadores, aprovechando las diversas plantillas y escenas de nuestro generador de vídeos de IA.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, detallando el software esencial de la empresa o los procesos internos. Este segmento debe mantener un estilo visual profesional e informativo, incorporando texto y gráficos en pantalla, y utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir las pautas escritas en una narrativa coherente, apoyada por subtítulos claros para accesibilidad.
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos diseñado para candidatos potenciales o nuevos empleados en etapas iniciales, mostrando la vibrante cultura de la empresa. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con cortes rápidos y música de fondo motivadora. Aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock, crea una experiencia de vídeo atractiva que destaque los valores de la empresa de manera efectiva.
Imagina un mensaje personal de 40 segundos de un gerente directo a un nuevo miembro del equipo específico, celebrando su llegada y delineando los primeros pasos. El estilo visual debe sentirse personal y alentador, utilizando un avatar de IA para entregar un saludo personalizado. Este enfoque de generador de vídeos de incorporación laboral permite contenido personalizado individualizado, asegurando que cada nuevo miembro se sienta bienvenido de manera única a través de los avatares de IA de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Desarrolla Programas de Incorporación Integrales.
Crea eficientemente una amplia gama de vídeos de incorporación y materiales de formación atractivos para preparar a los nuevos empleados para el éxito a nivel global.
Mejora la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Utiliza vídeo potenciado por IA para mejorar significativamente el compromiso en la formación de nuevos empleados, la retención de conocimientos y la efectividad general del aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?
El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de incorporación laboral atractivos para nuevos empleados. Puedes transformar texto en vídeo profesional, incorporando avatares de IA y locuciones para crear contenido personalizado para la formación sin necesidad de edición compleja.
¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación para reflejar la marca de nuestra empresa?
¡Por supuesto! HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de incorporación con los logotipos y colores específicos de tu marca. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo para crear contenido personalizado que realmente resuene con tus nuevos empleados y refuerce la cultura de tu empresa.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de incorporación eficiente para los equipos de RRHH?
HeyGen optimiza la creación de vídeos de incorporación de empleados de alta calidad al permitirte convertir texto en vídeo profesional con avatares de IA y varias locuciones en minutos. Nuestras plantillas de vídeo listas para usar reducen significativamente el tiempo de producción, haciéndolo increíblemente eficiente para los equipos de RRHH.
¿Cómo mejoran los avatares de IA la efectividad de la formación en los vídeos de incorporación?
Los avatares de IA realistas de HeyGen proporcionan un presentador consistente y atractivo para tus vídeos de incorporación, entregando contenido de formación de manera efectiva. Ayudan a crear contenido personalizado y personajes animados que capturan la atención, haciendo que el aprendizaje sea más interactivo y memorable para los nuevos empleados en diversas plataformas de aprendizaje.