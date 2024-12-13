Los avatares de IA realistas de HeyGen proporcionan un presentador consistente y atractivo para tus vídeos de incorporación, entregando contenido de formación de manera efectiva. Ayudan a crear contenido personalizado y personajes animados que capturan la atención, haciendo que el aprendizaje sea más interactivo y memorable para los nuevos empleados en diversas plataformas de aprendizaje.