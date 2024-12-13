Creador de Vídeos de Información Laboral: Descubre Talento de Forma Más Rápida

Crea vídeos de reclutamiento atractivos y mejora tu marca empleadora con la funcionalidad intuitiva de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo de 45 segundos para buscadores de empleo, actuando como un "creador de vídeos de información laboral", explicando los beneficios de un puesto específico dentro de una empresa. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y amigable, con música de fondo animada y narración clara, utilizando eficazmente "Subtítulos/captions" y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un "vídeo de marca empleadora" aspiracional de 1 minuto y 30 segundos para equipos de marketing y RRHH, diseñado para atraer a los mejores talentos destacando la cultura de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual cinematográfico y pulido con música de fondo sutil, aprovechando la "Generación de locuciones" de HeyGen para una narración profesional y utilizando el extenso "Soporte de biblioteca de medios/stock" para obtener visuales de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una "presentación en vídeo" dinámica de 30 segundos para profesionales de ventas o gestores de proyectos, compartiendo datos o actualizaciones rápidas relacionadas con el trabajo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual enérgico y profesional, utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para una creación rápida y asegurando una visualización óptima en plataformas como LinkedIn a través de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Información Laboral

Transforma tu estrategia de reclutamiento con atractivos vídeos de información laboral. Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de marca empleadora que atraigan a los mejores talentos y mejoren tu proceso de contratación.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de información laboral directamente en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa selección de avatares de IA para presentar profesionalmente tus informaciones laborales, añadiendo un toque humano a tu vídeo.
3
Step 3
Añade Locución
Añade una locución atractiva utilizando nuestra avanzada generación de locuciones para articular claramente tus informaciones laborales y mejorar la comprensión del espectador.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Exporta tu vídeo final de información laboral, utilizando el Redimensionamiento de relación de aspecto para ajustarse perfectamente a redes sociales, LinkedIn o páginas de carrera.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias Auténticas de Empleados

Produce testimonios en vídeo auténticos de empleados actuales, mostrando la cultura de la empresa y el crecimiento profesional para atraer poderosamente a posibles contrataciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales a partir de texto?

HeyGen simplifica la producción de vídeos permitiéndote transformar guiones directamente en vídeos atractivos utilizando capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion y avatares de IA, funcionando como un potente editor de vídeo en línea. Este Generador de Vídeos de IA reduce significativamente el tiempo de creación de vídeos tradicional.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas y locuciones para mi contenido?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas y una robusta generación de locuciones, lo que te permite crear presentaciones en vídeo dinámicas sin necesidad de actores o estudios de grabación. Además, incluye automáticamente Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el alcance.

¿Qué opciones de edición y exportación flexibles ofrece HeyGen para diversas plataformas?

HeyGen ofrece funcionalidades completas de editor de vídeo en línea, incluyendo el crucial Redimensionamiento de relación de aspecto para adaptar perfectamente tus vídeos a plataformas como redes sociales o vídeos de LinkedIn. Puedes ajustar y exportar tu contenido fácilmente para una visualización óptima en todos los canales.

¿Ofrece HeyGen recursos para iniciar rápidamente proyectos de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona una rica selección de plantillas de vídeo y una extensa biblioteca de medios, permitiendo a los usuarios iniciar y personalizar rápidamente sus proyectos de vídeo. Este robusto editor de vídeo en línea potencia la creación eficiente de contenido desde el principio.

