Creador de Vídeos de Información Laboral: Descubre Talento de Forma Más Rápida
Crea vídeos de reclutamiento atractivos y mejora tu marca empleadora con la funcionalidad intuitiva de Texto a vídeo desde guion.
Crea un vídeo educativo de 45 segundos para buscadores de empleo, actuando como un "creador de vídeos de información laboral", explicando los beneficios de un puesto específico dentro de una empresa. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y amigable, con música de fondo animada y narración clara, utilizando eficazmente "Subtítulos/captions" y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas.
Desarrolla un "vídeo de marca empleadora" aspiracional de 1 minuto y 30 segundos para equipos de marketing y RRHH, diseñado para atraer a los mejores talentos destacando la cultura de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual cinematográfico y pulido con música de fondo sutil, aprovechando la "Generación de locuciones" de HeyGen para una narración profesional y utilizando el extenso "Soporte de biblioteca de medios/stock" para obtener visuales de alta calidad.
Produce una "presentación en vídeo" dinámica de 30 segundos para profesionales de ventas o gestores de proyectos, compartiendo datos o actualizaciones rápidas relacionadas con el trabajo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual enérgico y profesional, utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para una creación rápida y asegurando una visualización óptima en plataformas como LinkedIn a través de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto".
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea Vídeos de Información Laboral Atractivos.
Genera vídeos de información laboral y de marca empleadora cautivadores en minutos, perfectos para redes sociales y LinkedIn para atraer eficientemente a los mejores talentos.
Desarrolla Anuncios de Reclutamiento Impactantes.
Crea rápidamente anuncios de vídeo de reclutamiento de alto rendimiento utilizando IA para destacar oportunidades laborales y la cultura de la empresa, optimizando tus campañas de contratación.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales a partir de texto?
HeyGen simplifica la producción de vídeos permitiéndote transformar guiones directamente en vídeos atractivos utilizando capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion y avatares de IA, funcionando como un potente editor de vídeo en línea. Este Generador de Vídeos de IA reduce significativamente el tiempo de creación de vídeos tradicional.
¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas y locuciones para mi contenido?
Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas y una robusta generación de locuciones, lo que te permite crear presentaciones en vídeo dinámicas sin necesidad de actores o estudios de grabación. Además, incluye automáticamente Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el alcance.
¿Qué opciones de edición y exportación flexibles ofrece HeyGen para diversas plataformas?
HeyGen ofrece funcionalidades completas de editor de vídeo en línea, incluyendo el crucial Redimensionamiento de relación de aspecto para adaptar perfectamente tus vídeos a plataformas como redes sociales o vídeos de LinkedIn. Puedes ajustar y exportar tu contenido fácilmente para una visualización óptima en todos los canales.
¿Ofrece HeyGen recursos para iniciar rápidamente proyectos de vídeo?
Absolutamente. HeyGen proporciona una rica selección de plantillas de vídeo y una extensa biblioteca de medios, permitiendo a los usuarios iniciar y personalizar rápidamente sus proyectos de vídeo. Este robusto editor de vídeo en línea potencia la creación eficiente de contenido desde el principio.