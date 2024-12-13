Creador de Vídeos Explicativos de Trabajo: Simplifica la Incorporación y Formación

Crea fácilmente vídeos de formación e incorporación atractivos con avatares de IA realistas, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.

Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados en una empresa tecnológica, elucidando el complejo flujo de trabajo de un proceso interno de aprobación de proyectos. El estilo visual debe ser moderno y limpio, complementado por una voz amigable y profesional de IA, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información claramente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial en vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear vídeos explicativos de productos atractivos para sus tiendas en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual enérgico y utilizar la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa clara y concisa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo animado dinámico de 30 segundos que introduzca una nueva característica de un producto SaaS a clientes potenciales. El estilo visual debe ser colorido y dinámico, apoyado por música de fondo animada y un narrador amigable, aprovechando al máximo las plantillas y escenas diversas de HeyGen para mostrar el beneficio principal del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo profesional de 60 segundos para equipos de marketing, describiendo una nueva estrategia innovadora de redes sociales y sus pasos de implementación. El estilo visual debe ser elegante y corporativo, con una voz de IA confiada y autoritaria, destacando la eficiencia de crear dicho contenido usando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Trabajo

Transforma fácilmente tus descripciones de trabajo en vídeos explicativos atractivos con nuestra plataforma intuitiva, comunicando claramente los roles y atrayendo a los mejores talentos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza tu vídeo explicativo de trabajo eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeos explicativos profesionales o creando un nuevo proyecto desde un lienzo en blanco. Esto establece la base para tu mensaje.
2
Step 2
Crea tu Guion y Genera Voces en Off
Introduce tu descripción de trabajo o guion. Nuestra plataforma luego utilizará un avanzado generador de voz de IA para convertir tu texto en voces en off de sonido natural, sincronizándose perfectamente con tus visuales.
3
Step 3
Añade Avatares de IA y Visuales
Da vida a tu vídeo incorporando avatares de IA realistas que pueden presentar tu explicación de trabajo. Mejora aún más el compromiso con visuales atractivos de nuestra extensa biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo Explicativo
Finaliza tus vídeos explicativos añadiendo subtítulos opcionales para accesibilidad, luego exporta tu creación en el formato y relación de aspecto deseados, lista para ser compartida en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Produce Clips Rápidos de Resumen de Trabajo

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para dar resúmenes concisos de roles de trabajo para comunicación interna o marketing de reclutamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos profesionales con facilidad, aprovechando avatares de IA y una interfaz fácil de usar. Utiliza nuestra amplia biblioteca de plantillas de vídeos explicativos y el editor de arrastrar y soltar para dar vida a tu visión con contenido creativo y convincente.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA para mis vídeos animados?

Sí, HeyGen cuenta con una amplia gama de avatares de IA de alta calidad que pueden narrar tus vídeos animados a partir de un simple guion. Combinados con nuestro avanzado generador de voz de IA, estos avatares proporcionan presentaciones realistas y atractivas para cualquier contenido, incluidos los vídeos explicativos de trabajo.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos explicativos eficiente?

HeyGen ofrece un editor de vídeo completo equipado con una interfaz de arrastrar y soltar y una rica selección de plantillas de vídeos explicativos. Este proceso simplificado te permite producir eficientemente vídeos de IA de alta calidad para marketing, formación o comunicación interna con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo personalizar mis vídeos animados con la marca en HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos animados con los logotipos y colores específicos de tu marca utilizando controles de marca integrados. Esto asegura que cada vídeo explicativo de trabajo o de marketing que crees mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

